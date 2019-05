Ecco perché per la A Conte, Guardiola o Neymar costano poco ora

Sognate di vedere Neymar giocare contro o con Cristiano Ronaldo? Volete Guardiola allenare in Serie A? Pensate a Conte sapendo di poter rientrare delle spese? Quello che sembrava fantacalcio fino a poco fa potrebbe diventare realtà grazie al “Decreto Crescita” varato dal Governo, in base al quale le tasse sull’ingaggio di talenti presi dall’estero usufruirà di un super bonus fiscale. Lo spiega Marco Bellinazzo, esperto di economia applicata allo sport, in un articolo su Il Sole 24 Ore. In pratica i big della panchina e i top-player prima irraggiungibili verrebbero a costare la metà in Italia con la nuova legge, ed ancor meno per le squadre del Sud come il Napoli.

LA LEGGE – Bellinazzo parte da Conte che “potrebbe infatti rientrare perfettamente nella cornice normativa di favore concessa ai cosiddetti “impatriati”: dal 1° maggio chi si trasferisce nella Penisola, non avendo risieduto in Italia negli ultimi 2 anni può essere tassato soltanto sul 30% del compenso da lavoro dipendente per un periodo di 5 anni, purché rimanga per almeno 24 mesi in Italia”..Prima del “Decreto Crescita” affidare la panchina a Conte sarebbe costato a un club della Serie A circa 20 milioni all’anno (ipotizzando una retribuzione netta da 10 milioni). “D’ora in avanti invece, costerà tra i 12 e i 13 milioni…E addirittura ci sono team che potrebbero pagare ancora meno: il beneficio fiscale è stato ampliato al Sud. Il Napoli dovrebbe effettuare ritenute soltanto sul 10% dell’ingaggio corrisposto: Conte costerebbe 11 milioni o poco più. Praticamente la metà rispetto al passato”.

DA VERRATTI A NEYMAR – Un vantaggio esteso anche ai calciatori. Quindi, il tesseramento di un giocatore italiano come Marco Verratti al Psg dal 2012 diventa meno proibitivo…”La modifica del regime agevolativo degli impatriati e l’eliminazione delle precedenti condizioni, in altre parole, assomiglia molto a una “legge Beckham” italiana. Guardiola, Neymar o il futuro Messi, insomma, potrebbero non essere più soltanto sogni irrealizzabili per la Serie A”.

