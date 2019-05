Ecco perchè sarà l'estate di Mino Raiola con tutte le big

Un paio di anni di silenzi, trattative poco eclatanti e bassa esposizione mediatica, ma tutto lascia pensare che la prossima torni ad essere l’estate di Mino Raiola. Il potente agente è pronto a riprendersi la scena sul mercato ed ha in mente tutta una serie di trattative che coinvolgono le big italiane, da Juve e Napoli a Milan e Inter. Ne è convinto Tmw che in un articolo di Raimondo De Magistris anticipa le mosse del procuratore.

LUI E LA JUVE – Intensi i rapporti con i campioni d’Italia. Uno dei suoi assistiti, Matuidi, rimarrà sicuramente bianconero. Un altro è l’oggetto dei desideri, ovvero Pogba, a cui la Juventus potrebbe arrivare solo con uno scambio che in questo momento non interessa ai red devils, ma in questi giorni c’è da definire soprattutto il rinnovo di Moise Kean. Scrive Tmw: “Sono arrivate chiamate da mezza Europa, da tutti i club più importanti: Liverpool, PSG, Manchester United e tanti altri. Anche in Italia: ci pensa l’Inter (in uno scambio con Icardi), l’ha richiesto il Napoli. Ma la Juventus se lo tiene stretto, anche a costo di corrispondergli fin da subito un ingaggio top player fatto e finito: 5 milioni di euro netti a stagione”

LUI E IL MILAN – Affari anche con i rossoneri. “In un Milan in cui regna l’incertezza nessuno è incedibile, nemmeno Gianluigi Donnarumma. Serve un’offerta molto alta, certo, ma il PSG che s’è già interessato in passato potrebbe tornare alla carica. Non rinnoverà il contratto in scadenza Ignazio Abate, nè Giacomo Bonaventura, il cui accordo scade nel 2020″.

LUI E L’INTER – Nessun big in agenda, ma c’è Andrea Pinamonti: “E’ un classe ’99 e come priorità ha quella di continuare a giocare, con un club con ambizioni più importanti rispetto al Frosinone: difficile possa essere l’Inter. Più probabile il Parma che a gennaio fu a un passo dal suo acquisto. Di un anno più giovane Davide Merola, che potrebbe andar via”.

LUI E IL NAPOLI – Intensi i rapporti con De Laurentiis a Napoli in particolare per Insigne: “il capitano del Napoli s’è chiarito con società e allenatore ed è pronto a restare in maniera convinta. Questo non vuol dire che resterà al 100%, ma al 95% sì: servirebbe un’offerta fuori mercato per cambiare le carte in tavola e ad oggi è prospettiva molto lontana. S’è parlato anche dell’attaccante del PSV Eindhoven Hirving Lozano. Il club olandese sa che Lozano piace anche a Liverpool e Atletico Madrid e ad oggi chiede 50 milioni di euro. Per De Laurentiis non è il prezzo giusto”.

SPORTEVAI | 05-05-2019 08:42