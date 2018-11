Ecco quanto offre la Juve a Ramsey

Specialista negli affari a parametro zero la Juventus si è mossa da tempo sulle tracce di Aaron Ramsey, il talento dell’Arsenal che non ha rinnovato con i Gunners e che a giugno si libera a parametro zero. Dopo 10 anni all’Emirates Stadium il 27enne centrocampista ha deciso di lasciare alla ricerca di nuove esperienze ed è chiaro che i giochi si fanno da gennaio in poi, quando Ramsey sarà libero di prendere impegni con altri club. Per il Sun la Juve è pronta a fare un super-sforzo: pronto un contratto da 10,4 milioni di sterline a stagione. Un bel passo avanti rispetto allo stipendio attuale da 110mila sterline a settimana. Sul giocatore c’è forte anche la concorrenza del Bayern, che si sta muovendo sotto traccia ma l’offerta dei bavaresi sarebbe inferiore così come l’interesse della Roma non sembra poter impensierire il club bianconero giacchè lo scambio con Schick è stato rispedito al mittente. Si era parlato anche del Milan, anche alla luce della presenza nell’organico rossonero di Ivan Gazidis, ex Ceo dei Gunners, ma i rossoneri non possono pareggiare l’offerta della Juventus e sicuramente hanno un appeal internazionale inferiore.

L’AMAREZZA – Ramsey vuole andare a giocare all’estero e ama l’idea di giocare per un grande club e vivere le esperienze che ha fatto il suo compagno di nazionale Gareth Bale al Real Madrid. Ramsey si è trasferito da Cardiff all’Arsenal da adolescente nel 2008 e ha segnato il gol della vittoria in due finali di FA Cup . È stato l’Arsenal però a decidere per primo di non rinnovargli il contratto e lui dice: “spero che qualcuno venga a dirmi perché. Accetterò che se c’è una ragione. Quando sarà il momento, probabilmente lo scoprirò ma non è ancora successo, io ero pronto a rimanere. Al momento comunque non ci sono contratti sul tavolo, quindi non c’è niente da considerare o altro”.

19-11-2018