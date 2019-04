Ecco quanto vale per la Juve la semifinale di Champions

Devono andare sempre di pari passo. E così è sempre stato in questi 8 anni di successi per la Juventus. Le vittorie sportive a braccetto con i conti che tornano. Mai come quest’anno però si è rischiato: la paura di aver fatto il passo più grande della gamba con l’ingaggio di Ronaldo (che guadagna 31 milioni all’anno ed ha un contratto fino al 2022 cui vanno aggiunti i 100 milioni per il cartellino versati al Real Madrid) c’è stata. Come ammortizzare un investimento del genere? Dopo l’andata con l’Atletico Madrid c’era già chi ipotizzava un tracollo finanziario, poi proprio Cr7 ha risolto tutto. Tripletta ai colchoneros, conti salvi e sogno Champions che resta in piedi.

LA BORSA – In questo momento la Juventus vale un miliardo e settecentoventi milioni. Cifra record per il club che in questi giorni ha toccato i massimi storici per quanto riguarda il titolo in Borsa. Le azioni bianconere sono alle stelle: tutti i ricavi sono aumentati e in ogni settore commerciale la crescita c’è stata. Ora le azioni della Juventus sono a quota 1,7060 euro per azione, in crescita del 2,19% (1,6720 euro era il massimo raggiunto dal titolo bianconero il 19 settembre scorso). Dall’Atletico Madrid in poi, partita della svolta dopo il ko dell’andata, il titolo bianconero è cresciuto del 38,5%, in appena un mese.

I CONTI – Che succederebbe ora se la squadra di Allegricentrasse le semifinali? Conti presto fatti: la Juve, come si legge su Tuttosport, vedrebbe salire gli introiti della Champions da 93 milioni di euro, divisi in 17.1 milioni dal market pool, 15.3 dal bonus di partecipazione, 29.7 dal ranking storico decennale, 10.8 dai risultati sul campo e 9.5 dal superamento della fase a gironi e altri 10.5 per il superamento degli ottavi, a 104. Senza considerare gli incassi dal botteghino.

SPORTEVAI | 16-04-2019 11:06