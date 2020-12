Ecco spiegato perchè Zidane non ha inserito Eden Hazard

Il Real Madrid ha agganciato in vetto l’Atletico Madrid di Simeone grazie ai gol di Casemiro e Benzema. Ha fatto un po scalpore il mancato inserimento di Eden Hazard a gara in corso, quando dopo l’infortunio di Rodrygo, il tecnico francese ha preferito far entrare Marco Asensio.

Come riferisce il Daily Mail, Zidane ha preferito non far entrare Hazard per paura che si potesse fare male di nuovo:

“Era una partita dura, difficile. Per questo ho pensato non fosse il caso di metterlo. Sinceramente bisogna fare un passo alla volta e non pensavo fosse il momento giusto per mettere Eden e farlo tornare in campo. Dobbiamo fare attenzione. Adesso riposeremo e piano piano lui tornerà in squadra a giocare”.

