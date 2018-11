EChampions League, montepremi da capogiro per la versione eSports

Novità nel campo eSportivo di EA Sports! Finalmente arriva la eChampions League, la versione videoludica della champions league avviata dal calcio europeo. Il campionato virtuale promette grandi emozioni e soprattutto un ricchissimo montepremi in palio: stiamo parlando della cifra complessiva di ben 215mila sterline.

La casa produttrice statunitense e UEFA hanno annunciato la creazione della eChampions League a un mese esatto dal lancio la ePremier League competition (ePL) con la ‘leggenda’ dei videogame da parte della Premier League inglese. L’UEFA sarà disponibile solo su PlayStation, di proprietà dello sponsor della Champions League Sony. Mentre la Coppa eWorld di FIFA e l’ePL permettono agli utenti di entrare su Xbox, console rivale di Microsoft.

Sono previste competizioni a eliminazione diretta online, a marzo. Ad aprile, invece, 64 player si sfideranno in un evento di qualificazione in diretta per ottenere 8 punti nel round finale. La finale di esports UEFA si disputerà a Madrid il prossimo 31 maggio, un giorno prima della finale di Champions League allo stadio Atletico Madrid. Il vincitore si aggiudicherà un ricco premio, ben 77mila sterline.

HF4 | 12-11-2018 09:30