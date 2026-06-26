La prova dell’arbitra Tori Penso al New Jersey Stadium di East Rutherford analizzata ai raggi X il fischietto americano ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Autoritaria, ben messa in campo ma non sempre attenta: luci e ombre per l’americana Tori Penso al New Jersey Stadium di East Rutherford. Quattro ammoniti e due errori gravi, di cui solo uno corretto dal Var. Vediamo cosa è successo.

Ecuador-Germania, i casi da moviola

Questi i casi dubbi. Due minuti ed è subito polemica. Dopo una giocata di prestigio di Aleksandar Pavlovic che si libera in gioco aereo del diretto avversario, il numero 5 tedesco passa in area di rigore a Florian Wirtz che dopo aver addomesticato il pallone mette una palla invitante al centro, rasoterra, che Leroy Sané gira a rete. Immediate però le proteste sudamericane: Pavlovic infatti tocca il pallone con la gamba altissima che finisce sulla testa di un difensore avversario, che rimane a terra nell’impatto. Nessun intervento però da parte dell’arbitro nè del Var e la rete viene incredibilmente convalidata.

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Le proteste dell’Ecuador

Regolare al 9′ il pari di Angulo. Al 23′ un cross dalla sinistra trova il ripiegamento difensivo di Kimmich, che respinge il pallone sventando la minaccia. L’intervento in spaccata del giocatore del Bayern però sembra essere con il braccio, e da qui nascono le proteste dell’Ecuador che lamenta anche una trattenuta in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 43′ il primo giallo, è per Hincapié che ferma fallosamente la ripartenza di Leroy Sané. Ammonizione fotocopia al 44′ per Pavlovic, che fa fallo su Enner Valencia.

Il rigore revocato

Al 46′ Havertz cade a terra dopo un contatto con Joel Ordonez, per Tori Penso è rigore ma l’arbitra viene richiamato al Var e cambia idea dopo aver rivisto le immagini: in avvio di azione Sané aveva falciato Pedro Vite. Al 50′ ammonito Franco, per aver riportato in campo un pallone per evitare la ripresa del gioco in fretta da parte della Germania. Tante proteste in questa fase per Julian Nagelsmann, che continua ad aver qualcosa da dire al quarto uomo.

Valido al 78′ il gol di Plata che all’89’ viene ammonito per un fallo sulla linea laterale. Dopo 7′ di recupero finisce 2-1 per l’Ecuador che si qualifica per i sedicesimi.

Chi è l’arbitro Tori Penso

Tori Penso ha iniziato ad arbitrare a soli 13 anni, senza però pensare poter intraprendere una carriera professionistica: si è laureata in marketing digitale e ha lavorato per importanti aziende come Coca-Cola e Red Bull. È sposata con Chris Penso, arbitro che attualmente lavora nella Major League Soccer ma da tempo è ormai la punta di diamante della federazione americana degli arbitri. Oltre all’esordio al mondiale conta già altre tappe importantissime nel suo percorso. La statunitense infatti è stata – nel Settembre 2020 – la prima donna a dirigere una gara di MLS (Nashville-DC United), ha già diretto numerose gare dei mondiali femminili, ed è stata la giudice di gara scelta per la finale del Mondiale 2023 tra Spagna e Inghilterra. Tori Penso è rinomata anche per la sua meticolosa preparazione fisica e per la sua capacità di studiare gli stili di gioco delle squadre prima di ogni partita.

L’arbitra ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mayo e Nesbitt con Kawana-Waugh IV uomo Tori Penso nel corso del match ha ammonito Hincapiè, Pavlovic, Franco, Plata.