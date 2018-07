Eden Hazard chiama il Real Madrid

Si narra che Eden Hazard non fosse uno dei giocatori del Chelsea schierato con Antonio Conte nel muro contro muro con la società che ha caratterizzato l’ultima stagione dei blues.

Eppure il belga non sembra fare salti di gioia ora che sulla panchina di Stamford Bridge è arrivato Maurizio Sarri. Subito dopo la fine del Mondiale del Belgio, sancita dal terzo posto conquistato ai danni dell’Inghilterra, Hazard si è concentrato sul proprio futuro, ufficializzando di fatto l’addio all’Inghilterra per indossare la maglia del Real Madrid: "Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso – ha detto Hazard alla stampa belga – Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l'ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita".

Tutto chiaro, mentre algida è l’accoglienza a Sarri: "Sapevamo già da un po' di tempo che sarebbe arrivato. Se è un buon allenatore? Se mi farà vincere qualche trofeo, lo sarà… Mertens me ne ha parlato molto bene. Dovremo lavorare molto con lui, ma è il modo di fare degli italiani, ci siamo già abituati con Conte". Salvo sorprese, però, il prossimo allenatore di Hazard sarà spagnolo…

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-07-2018 21:35