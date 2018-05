Eder: 'Cagliari? Perché no'

L'attaccante dell'Inter Eder apre le porte al Cagliari in un prossimo futuro: "E’ una squadra che rispetto tantissimo. Il Cagliari è sempre stato difficile da battere. Nel calcio non si sa mai, se dovesse capitare perché no…".

A Calciocasteddu la punta italobrasiliana non si esprime sul suo futuro: "Vediamo, io ho il contratto per altri tre anni ma ogni anno il mercato è sempre una incognita, quindi non si sa mai. Domenica abbiamo festeggiato la Champions perché l’Inter ritorna dopo sei anni tra le grandi ed è stato giusto festeggiare. Ma secondo me deve essere normale per l’Inter stare sempre in Champions League".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 12:35