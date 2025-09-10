Eder Smic Valencia muore in un incidente stradale, la promessa del calcio colombiano aveva 16 anni ed era atteso dai New York Red Bulls

La notizia ha sconvolto ed emozionato l'intera comunità, dove era molto conosciuto e stimato: il ricordo dei compagni e delle società dove ha giocato

Quando accaduto sta destando inevitabile commozione in Colombia e nell’ambiente del calcio internazionale, sopraffatto inevitabilmente dall’emozione seguita alla conferma della morte di Éder Smic Valencia Ambuila, 16 anni considerato uno dei giocatori più promettenti e in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti per intraprendere un nuovo capitolo della sua crescita.

Il calciatore è morto a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto sulla strada che collega Puerto Tejada a Guachené, in un tratto storicamente classificato come altamente pericoloso.

Morte Valencia, la prima ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni riportate da El Tiempo, il sinistro stradale è avvenuto la mattina di domenica 7 settembre, quando un’autocisterna si è scontrata con diversi veicoli in transito nella via indicata. Stando a questa versione, il guidatore avrebbe effettuato una manovra di sorpasso impropria in un corridoio che gestisce un flusso intenso di carichi pesanti verso la zona industriale. Valencia, che viaggiava a bordo di uno dei veicoli coinvolti, è purtroppo deceduto dopo l’impatto, devastante.

Il sindaco di Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, ha espresso il suo dolore per l’incidente, la vicinanza ai suoi cari che hanno perso un ragazzo di appena 16 anni e ha sottolineato la necessità di aumentare la cautela sulle strade.

“Si tratta di un corridoio utilizzato dai mezzi pesanti perché conduce alla zona industriale. Siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente e invitiamo gli automobilisti a prestare maggiore attenzione sulle strade”, ha affermato il primo cittadino, che ha denunciato la grave pericolosità delle strade e di quella in particolare che è stata segnata da incidenti mortali.

Sgomento nella comunità per la promessa del calcio

La notizia della sua morte ha suscitato sgomento in una comunità che si apprestava a lasciare per incominciare l’avventura più importante della sua breve carriera calcistica, negli Sttai Uniti: Éder Smic Valencia questa settimana avrebbe dovuto recarsi negli States per unirsi ai New York Red Bulls della MLS, la squadra che lo aveva ingaggiato a febbraio dopo la sua straordinaria prestazione nella Bulls Cup U16.

Talento precoce, da quel che si legge e da come lo descrivono i suoi allenatori e amici secondo i media colombiani, Valencia è cresciuto nel club Alianza Formación di Guachené, guidato dal padre, Éder Valencia, che lo ha supportato in ogni fase del suo percorso. Il suo talento lo ha portato a militate nel Cortuluá, nel Barranquilla FC, nella nazionale dell’Atlántico e nell’Accademia tedesca di Popayán, dove si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti della regione.

Fu addirittura convocato nella nazionale Under-16 colombiana, che lo aiutò, poi, a trovare un posto per anche un’esperienza in Brasile che lo agevolò nel consolidare la sua esperienza nella massima rappresentativa.

Trasferimento negli Stati Uniti ai New York Red Bulls

Era una promessa, insomma, che anche suo padre ha voluto ricordare con parole di speranza, accompagnando il comprensibile dolore legato al lutto subito a quei desideri condivisi, al sogno che si avvicinava di realizzare un percorso ancora più ambizioso.

“Aveva raggiunto quasi l’80% dei suoi obiettivi: era capocannoniere di tutte le squadre in cui giocava, faceva parte della nazionale colombiana e stava per partire per il Nord America. È molto triste che mio figlio abbia perso la vita in un incidente stradale a 16 anni”, ha detto suo padre Eder.

Il ricordo di Valencia

La scomparsa di Éder Smic Valencia ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutto il mondo dello sport. L’Accademia Tedesca del Popayán, il club in cui giocava, ha rilasciato una sentita dichiarazione. “Siamo vicini alla sua famiglia e onoriamo la sua memoria presso l’AAFP. Sarà per sempre nei nostri cuori”, si legge nella dichiarazione.

E anche la Cauca Football League ha espresso vicinanza per le qualità umane e calcistiche di Eder, mancato nel momento di maggior esplosione delle sue possibilità e vicino anche all’eventualità di una convocazione in vista qualificazione Mondiali per la nazionale giovanile:

“Éder sarà ricordato non solo per le sue qualità di calciatore, ma anche per il segno che ha lasciato in ogni partita e in coloro che hanno condiviso la sua passione per questo sport”.

I media colombiani riferiscono più di tremila persone hanno partecipato alla sua veglia, tra cui familiari, amici, allenatori, compagni di squadra e conoscenti colpite da questa tragedia che ha segnato l’intera comunità.