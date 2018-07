Eder vola in Cina

L'attaccante dell'Inter è a un passo dalla Cina. L'ex Sampdoria, assente nell'allenamento pomeridiano di mercoledì ad Appiano Gentile, sta per firmare per lo Jiangsu Suning, il club cinese della famiglia Zhang.

La società orientale verserà nelle casse dei nerazzurri 5 milioni di euro, mentre farà firmare all'italobrasiliano un biennale da 13 milioni netti totali.

Si attendono novità sul fronte Mousa Dembelé, che continua ad avere pretendenti proprio in Cina ma preferirebbe vestire la maglia del Biscione. L'Inter però non va oltre il prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto per il centrocampista del Tottenham.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 12:10