L’ex centrocampista della Juventus continua a essere attivo nel mondo del calcio e fa parte dello staff della nazionale olandese. La sua prima in panchina da capo allenatore non è andata alla grande

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Edgar Davids, centrocampista olandese simbolo della Juventus, ha cominciato la sua carriera con l'Ajax: Ha vestito anche le maglie di Milan, Barcellona, Inter e Tottenham, distinguendosi per grinta e tecnica.

Dopo un glaucoma diagnosticato nel 1995, indossò occhiali protettivi dalle lenti arancioni, diventati insieme ai dreadlock un segno inconfondibile del suo stile.

Louis van Gaal lo soprannominò «Pitbull» per la tenacia in campo; dopo il ritiro Davids è passato alla panchina e allo staff della nazionale olandese.

Edgard Davids, il “pitbull”, rimane uno dei giocatori più amati nella storia della Juventus. Un giocatore che è entrato nell’immaginario collettivo non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per il suo look, che di certo non è nato per una scelta. Gli occhiali che ha dovuto indossare nella seconda parte della sua carriera sono diventati il suo tratto distintivo e l’olandese non li ha mai potuti abbandonare.

La carriera di Edgar Davids

Oggi come allora, l’Ajax continua a essere uno dei club più bravo a trovare e sfornare talento. E tra questi c’è anche Edgar Davids che negli Arcieri comincia sin da tenerissima età: nel 1991 a 18 anni fa il suo ingresso in prima squadra con la quale rimane fino al 1996. Di storico c’è anche il legame tra il Milan e l’Olanda con i rossoneri che puntano sul centrocampista nell’estate del 1996: una scelta che però non si rivela fortunata come quelle del passato. L’anno successivo è la Juventus che prova a scommettere su di lui e la scommessa si rivela vincente: in bianconero resterà fino al 2004 diventato uno dei giocatori simboli di quella squadra. Per lui in carriera ci sarà un assaggio di Barcellona, il ritorno in Italia con l’Inter prima dell’esperienza inglese con il Tottenham. Ancora una stagione all’Ajax prima delle ultime esperienze (Crystal Palace e Barnet) che poi chiuderanno la sua carriera da giocatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La leggenda degli occhiali

Nel 1995 Edgar Davids vive un momento di grande difficoltà. Gli viene infatti diagnosticato un glaucoma acuto dopo una serie di lesioni agli occhi. Il centrocampista è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico che riesce perfettamente. Ma quel problema non sparito mai del tutto e nel 1999, i medici gli dicono che per continuare a giocare e non sviluppare altri problemi deve indossare degli occhiali protettivi che fanno la loro comparsa per la prima volta nel corso di un match tra la sua Olanda e il Belgio. Occhiali avvolgenti e lenti arancioni: tutto per un motivo funzionale, le lenti colorate infatti gli consentono di distinguere meglio le righe bianco dal campo verde. Quegli occhiali che per qualcuno potevano diventare un problema per Edgar si trasformano in un simbolo che insieme alla sua pettinatura (i dreadlock) diventa anche il manifesto del suo calcio: aggressivo e unico.

Il soprannome che gli ha dato van Gaal

Insieme agli occhiali c’è il comportamento in campo, quello di uno che non molla mai, che ringhia sulle caviglie degli avversari ma con dei piedi buoni da far girare la palla e anche di andare a concludere. Ad anticipare tutto quello che sarebbe stato in carriera il centrocampista ci pensa una leggenda del calcio come Louis Van Gaal che decide di chiamarlo “Il Pitbull”. Non sarà il più poetico del mondo del calcio ma è sicuramente azzeccato: Davids in campo è implicabile, aggressivo e tenace anche se non ha il fisico imponente di altri giocatori. E quel soprannome gli rimarrà attaccato come una seconda pelle per tutta la sua carriera.

Cosa fa ora Davids

L’essere aggressivo non l’ha mai abbandonato, anche nella sua seconda carriera nel mondo del calcio: quella dell’allenatore. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, l’olandese decide di fare il salto in panchina fa nel ruolo di vice con il Barnet, poi anche come assistente nell’Olanda. Nel 2021 al suo debutto con l’Olhanense non finisce nel migliore dei modi: alla guida della squadra olandese infatti arriva subito un cartellino rosso per l’ex centrocampista che è tra i protagonisti di una rissa scoppiata dopo il fischio finale. La sua avventura poi terminerà qualche mese dopo prima di riprendere il suo posto nello staff tecnico della nazionale olandese.