Edin Dzeko, l'uomo chiave per la Roma: ecco le sue skill vincenti

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di un sondaggio sui due titoli calcistici più famosi di sempre, FIFA e PES, svelandovi che la maggior parte dei giocatori britannici preferiva fare una partita alla console piuttosto che indossare gli scarpini e scendere in campo. Virtuale, dunque, e realtà. Una realtà, d’altro canto, che i videogame di calcio cercano di riprodurre sempre più fedelmente. E sembra proprio che ci stiano riuscendo. Lo dimostra quanto accaduto a Edin Dzeko…

Questa lunga premessa per introdurre il caso dell’attaccante bosniaco dell’As Roma, campione indiscusso ed elemento fondamentale della squadra capitolina. Una stella nella vita reale, che sa brillare, però, anche sul campo virtuale di FIFA 19: secondo uno studio pubblicato sulla piattaforma Realsport101.com, Edin Dzeko sarebbe tra i migliori attaccanti sul mercato nella “Modalità Carriera” (insieme ad altri calciatori come Lukaku, Zaza, Aduriz, Ibrahimovic, Falcao e David Villa etc).

Quali sono le caratteristiche che lo fanno eccellere nel videogioco? Sono 3 le skill che gli sviluppatori di EA Sports hanno preso in considerazione: la precisione, la rifinitura e la forza. Grazie a questi punti chiave, Edin Dzeko è un elemento fondamentale in campo, non solo in area di rigore, ma anche nel costruire l’azione di gioco. Insomma, un campione in tutti i sensi!

HF4 | 22-10-2018 09:30