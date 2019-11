Edin Dzeko zittisce i cori dell'Olimpico

Roma-Napoli è stata una partita spettacolare e giocata su alti ritmi, con tante occasioni e combattuta fino all'ultimo. Un bello spettacolo per il calcio italiano visto che la gara è stata vista in tutto il mondo, ma purtroppo non è mancato un episodio da censurare.

Al 64', infatti, dalla Curva Sud occupata dai tifosi della Roma si sono levati cori discriminatori nei confronti della città di Napoli e razzisti verso Kalidou Koulibaly. Dopo un primo appello andato a vuoto, al ripetersi dei cori l'arbitro Gianluca Rocchi ha sospeso la partita al 68' per un paio di minuti, minacciando di interrompere definitivamente la gara qualora l'episodio si fosse ripetuto.

Il tempo di far leggere un appello dallo speaker dell'Olimpico e si è ripreso a giocare anche grazie all'intervento di Edin Dzeko. Il capitano della Roma ha invitato con ampi gesti i tifosi giallorossi ad alzare cori di sostegno verso la squadra per oscurare anche sul piano sonoro i pochi, ma purtroppo udibili, cori "stonati" partiti dalla Sud.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 19:44