Edmilson rifiuta il rinnovo e attende la Fiorentina

Prende sempre più corpo per la Fiorentina Edmilson Junior, esterno classe 1994 dello Standard Liegi. Il belga di origini brasiliane, in scadenza di contratto tra un anno con il club di Liegi, ha rifiutato le proposte di rinnovo, in attesa di un'offerta dall'estero, e in particolar modo dalla serie A.

La società viola è pronta a fare la sua mossa ma deve guardarsi dalla concorrenza di Porto e Psv. Ala sinistra ricca di estro e abile nel dribbling, ha firmato 9 reti in 48 partite tra campionato e coppe nello Standard.

Il presidente del club belga, Bruno Venanzi, ha fissato il prezzo: "Nessuno è incedibile, ma vorremmo che Edmilson restasse con noi. Siamo pronti a dire che, se non prolungherà il contratto, potrà andar via gratis a giugno 2019. Abbiamo la forza per rifiutare le offerte, non lo venderemo per 4 o 5 milioni. Ma se arriverà un’offerta più importante, discuteremo. Restiamo con la porta aperta".

SPORTAL.IT | 17-06-2018 09:30