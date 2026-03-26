Edmundo alla Fiorentina: un craque che invece ha solo fatto crack, e poi è clamorosamente fuggito

Doveva sconvolgere il mondo Viola e invece ha lasciato dietro di sé un ricordo indelebile... per i motivi più sbagliati

Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto come Edmundo, è uno dei più grandi “what if…”, dei “cosa sarebbe successo se…” della storia della Fiorentina. E forse del calcio italiano in generale.

Arrivato in Viola a 27 anni grazie a Cecchi Gori, che lo paga 13 miliardi di lire, il brasiliano si porta dietro tutte le contraddizioni di chi ha un talento cristallino ma una testa che fa tutto il contrario di quello che la logica suggerirebbe. E poi quella fuga a Rio per il Carnevale…

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Edmundo alla Fiorentina, un craque che invece ha solo fatto crack e poi è fuggito.