Edoardo Cianciosi: "eSport in crescita anche grazie agli sponsor"

Edoardo Cianciosi è commentatore ufficiale ESL per Rainbow Six Siege (“il ‘grande amore della mia vita’ come videogioco” – lo ha definito) e Jr Community Manager di Progaming Italia, un’azienda nata nel 2003 specializzata nella realizzazione di eventi nel settore dell’intrattenimento digitale e videoludico. Nell’ambito degli eSports, la società detiene i diritti di esercitare il marchio ESL in Italia, svolgendo tutte le attività legate al brand sia in territorio nazionale sia in quello internazionale (sempre per quanto riguarda, però, attività nostrane).

Un player, un caster, ma anche un Community Manager. Che ruolo ha questa figura e che cosa fa all’interno del settore degli sport elettronici? “Mi occupo fondamentalmente di organizzare eventi torneistici insieme ai collaboratori, istruisco gli admin/giudici che devono moderare la competizione, ma soprattutto devo far convogliare quante più communities possibile per accrescere la partecipazione del pubblico esportivo” – ha aggiunto.

Un pubblico che cresce di giorno in giorno e, a detta di Cianciosi, “un settore che ha visto una grande evoluzione soprattutto negli ultimi due anni, da quando si sono interessati al fenomeno anche gli ‘sponsor non endemici‘, (quelli non legati direttamente al settore ndr) come Gillette, Audi e tanti altri”. Perché questo avvicinamento? “È chiaro che ci sono interessi nell’ambito del target d riferimento: parliamo di uomini dai 16 ai 36 anni, e un brand di lamette o di auto ha tutto l’interesse di attrarre quella fascia in particolare”.

Lamette, auto, uomini… Anche il mondo eSportivo parla solo al maschile? Secondo il Community Manager di Progaming Italia non è così. Ha sottolineato invece che proprio perché il mondo degli sport elettronici non ha problemi di disparità a livello fisico, è un settore più ‘equo’ che crea le stesse opportunità per ambo i sessi. “Non a caso la campionessa del mondo di Starcraft II è una donna, la canadese Sasha ‘Scarlett’ Hostyn“.

Le 5 skills fondamentali per diventare un player secondo Cianciosi: predisposizione, determinazione, costanza, sportività ed essere sociali (avere, cioè, una grande capacità comunicativa).

HF4 | 08-06-2018 11:04