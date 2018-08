Edy Reja torna al Napoli. E' stato il diretto interessato ad annunciarlo al Corriere dello Sport: sarà supervisore del settore giovanile.

"Sto definendo gli ultimi dettagli con De Laurentiis, torno a Napoli come supervisore del settore giovanile, metto in campo la mia esperienza e la mia idea di calcio. Conto di essere in città nella prossima settimana per studiare bene quelle che sono le cose da fare approfittando del raduno della Primavera che poi partirà per il ritiro. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutto il settore giovanile, perché meritano attenzione anche i più piccoli".

Il tecnico goriziano si sedette sulla panchina azzurra dal 2005 al 2009, riportando i partenopei dalla serie C alla A.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 12:10