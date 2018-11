Effetto Cristiano Ronaldo: la Juventus conquista l'America

La Juventus non si accontenta. Non sono bastati 7 scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 3 Supercoppe e 2 finali di Champions. Non basta il primo posto in Serie A (con record di punti nelle prime 12 giornate) e nel girone di Champions League. I bianconeri puntano a diventare il club migliore in tutto il mondo, andando oltre il campo e i risultati sportivi, come dichiarato dal presidente Andrea Agnelli in un’intervista al Financial Times a settembre.

Rientra perfettamente in quest’ottica l’acquisto di Cristiano Ronaldo, un vero e proprio propulsore per fare crescere il brand Juventus. L’effetto CR7 si è fatto sentire subito sui social (su Instagram i follower del club bianconero sono passati dai 10.2 milioni dei primi di luglio agli attuali 18.5), ma anche sul merchandising, punto debole nella torta dei ricavi bianconeri rispetto agli altri top club europei.

Già in estate, con l’arrivo del portoghese, la maglia della Juventus aveva fatto registrare un boom di vendite, con code interminabili negli store fisici e un down di qualche giorno in quello online. Guardando anche ai mercati internazionali, continuano ad arrivare buone notizie. In particolare negli USA, dove il calcio sta generando sempre più interesse.

Il sito soccer.com, attraverso un’infografica realizzata sulla base delle vendite di maglie da gioco di club europei che disputano la Champions League degli ultimi 6 mesi ha mostrato, stato per stato, di che squadra sono le divise maggiormente acquistate dai tifosi statunitensi. Stando ai risultati, sarebbero 8 i club in grado di spartirsi il primato: Manchester United, Barcellona, Liverpool, PSG, Real Madrid, Juventus, Tottenham e Bayern Monaco. La maglia bianconera è la più venduta in ben quattro stati: Florida, Utah, Wyoming e West Virginia. Un risultato importante, se si pensa che l’anno scorso la Juventus non colorava di bianconero nessuno dei 50 stati americani.

Il podio di questa speciale classifica vede in testa il Manchester United con ben 11 stati, seguito dal Barcellona con 9 e dal Liverpool con 8.

