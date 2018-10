Effetto Juve per l'Inter: nel derby con una spinta in più

L’effetto Juve ha già messo le ali al Napoli, che a Udine ha travolto di schianto la formazione friulana e ha accorciato il gap dalla capolista, portandosi a quattro lunghezze dai bianconeri. Ora tocca all’Inter. Tra le grandi motivazioni che spingeranno i nerazzurri nel derby di stasera col Milan, semmai ce ne fosse bisogno di ulteriori, c’è quella di rosicchiare due punticini alla Juventus e di portarsi a -6 dalla vetta.

Una prospettiva niente male, soprattutto per chi come l’Inter ha dovuto fare i conti con una partenza ad handicap in campionato, che ha costretto sin dall’inizio Icardi e soci a una progressiva e difficile rimonta. Ora c’è la grande occasione di “vedere” il primo posto non con il cannocchiale, ma a occhio nudo. Ovviamente, a patto di battere il Milan, prospettiva tutt’altro che semplice. I rossoneri, infatti, hanno a loro volta una grande chance: quella di poter finalmente accorciare le distanze dal vertice.

Conta tantissimo anche per la classifica – era ora – il sentitissimo derby di Milano. San Siro è pronto a celebrare la sfida nella sfida tra Icardi e Higuain, tra Spalletti e Gattuso, tra i grandi campioni in maglia nerazzurra e rossonera. Il tecnico interista sembra intenzionato a riproporre il 4-2-3-1 con Maurito unica punta, supportato da Politano, Nainggolan e Perisic. L’ex Sassuolo in poche settimane è diventato un perno imprescindibile dello scacchiere tattico interista, scalzando dal ruolo un certo Candreva.

Intanto le buone notizie – si fa per dire – arrivano anche dall’estero. È ufficiale l’assenza di Leo Messi dal match di Champions League in programma mercoledì sera al Camp Nou, tappa cruciale per la leadership nel girone. Il fuoriclasse del Barcellona ha riportato la frattura del radio dopo uno scontro piuttosto duro con Franco Vazquez del Siviglia e starà fuori per tre settimane. Dovrebbe saltare, insomma, anche il match di ritorno in programma martedì 6 novembre a San Siro.

SPORTEVAI | 21-10-2018 10:27