Effetto Messi sugli attaccanti: Paganini anticipa sorprese

Il gran valzer degli attaccanti sta per cominciare. E a dare il via alle danze sarà il clamoroso addio di Messi al Barcellona. Il mercato sta per entrare nel vivo e ad anticipare mosse e obiettivi ci pensa il super esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, con un post sul suo profilo Twitter.

Mercato, la previsione su Leo

Anzitutto una previsione: secondo Paganini, il confronto tra Messi e la dirigenza del Barcellona in programma a breve non porterà alla fumata bianca. Il fuoriclasse argentino lascerà il club blaugrana e proprio questo addio a sorpresa darà inizio a una serie di movimenti di grande impatto e spessore, per quel che riguarda il reparto avanzato delle big italiane ed europee.

Messi, il Tweet di Paganini

Ecco le considerazioni del giornalista Rai sul suo account Twitter: “La partenza di Messi scatenerà un effetto domino che coinvolgerà grandi attaccanti: da Suarez a Cavani da Dzeko a Milik ma con qualche sorpresa. Intanto da noi si pensa prima a incassare poi a comprare”.

Mercato, le ultimissime

Difficile immaginare dove andranno tutti i campioni indicati da Paganini nel suo post. Nelle ultime ore sembra essersi accorciata la distanza che separa Dzeko dalla Juventus, mentre nello stesso tempo si fa più difficile l’approdo a Torino di Suarez. Dzeko alla Juventus libererebbe un posto per Milik alla Roma, ma ci sono frizioni tra i giallorossi e De Laurentiis sulla valutazione del polacco e sulle contropartite tecniche (Under e il giovane Riccardi). Sempre in standby, poi, la situazione di Cavani, dopo la sorprendente rottura col Benfica.

Effetto Messi, le reazioni dei tifosi

Tanti i commenti al Tweet di Paganini. “Ma siamo sicuri che Messi partirà?”, chiede Lisa che nutre ancora dei dubbi. “Dybala a Barcellona con Messi e Suarez alla Juve? È Fantacalcio?”, ipotizza un sostenitore bianconero. “Se la Juve aspetta di incassare grazie a paratici stiamo ancora qui tra 5 anni…”, ironizza Freddy. E altri sorridono facendo notare una cosa: “Paolo hai messo nella stessa frase Messi e Milik“.

SPORTEVAI | 29-08-2020 09:23