Effetto Sarri, Hazard: "Ora sono felice"

La stella del Chelsea Eden Hazard, che solo pochi giorni fa tutti davano in partenza dai Blues, nell'immediato post partita con l'Arsenal ha chiuso a un suo addio al club londinese: "Tutti sanno quello che avevo dichiarato, ma ora sono felice qui".

Il belga, autore di un grande Mondiale, era al passo d'addio (direzione Real Madrid) dopo i due anni di gestione Conte, ma i primi giorni di allenamento con Sarri gli hanno fatto cambiare idea: "Non voglio parlarne più anche perchè tanto è stato detto. Ho ancora due anni di contratto e vediamo cosa accadrà. Se me ne andrò entro quest'anno? Non voglio andarmene", ha spiegato Hazard, autore dell'assist decisivo del successo dei Blues.

SPORTAL.IT | 19-08-2018 17:05