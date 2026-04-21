Effetto Sinner a Roma, Sky fa all-in sugli Internazionali: i match in chiaro su Tv8, Rai e Mediaset beffate

Sky ha annunciato che il match in chiaro degli Internazionali d'Italia previsto dai termini dell'assegnazione con l'ATP sarà trasmesso su Tv8, testimoniando la loro volontà di cavalcare l'effetto Sinner anche a Roma

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Novità importanti per gli Internazionali d’Italia. Sull’onda dell’effetto Jannik Sinner e degli incredibili risultati in termini di share ottenuti anche di recente in occasione della finale del Masters 1000 di Montecarlo Sky ha infatti deciso di trasmettere il match giornaliero in chiaro sul proprio canale Tv8. Niente da fare per Rai e Mediaset, entrambe interessate all’evento ma che a circa due settimane dall’inizio del torneo non hanno non hanno trovato l’accordo con la par tv.

Sky opta per la via interna, i match in chiaro di Roma su Tv8

Manca sempre meno agli attesissimi Internazionali d’Italia che si terranno a Roma dal 5 al 17 maggio e dove i tifosi azzurri sperano nel bis di Jasmine Paolini e nella rivincita di Sinner, sconfitto un anno fa in finale da Carlos Alcaraz, che difficilmente quest’anno prenderà parte al torneo visto l’infortunio al polso rimediato a Barcellona.

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Come qualunque altro torneo ATP, anche il Masters 1000 di Roma sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, che per questa edizione degli Internazionali d’Italia ha deciso di trasmettere il match giornaliero in chiaro previsto dai termini dell’assegnazione con l’ATP sul proprio canale Tv8. Una buona notizia per i tifosi legati alle telecronache, tra gli altri, della coppia Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I dati incredibili dell’effetto Sinner

La scelta di Sky non sorprende più di tanto e dimostra quanto la pay tv voglia cavalcare il più possibile l’onda dell’effetto Sinner sul pubblico italiano, soprattutto visti gli incredibili risultati ottenuti nelle ultime occasioni. A convincere Sky potrebbero essere stati infatti gli incredibili risultati della finale di Montecarlo, che aveva ottenuto 1,9 milioni di spettatori su TV8 e 1,3 sui canali Sky, per uno share totale del 25,1. La speranze è quella di superare ulteriormente questo risultato, avvicinandosi magari al record di 5 milioni 670 mila spettatori medi per un totale di più del 40% di share registrato in occasione della finale di Wimbledon della passata edizione.

Rai e Mediaset beffate

C’è chi però potrebbe non aver accolto con benevolenza questa notizia, ovvero Mediaset e – soprattutto – la Rai. Le due emittenti erano infatti interessate all’acquisto dei diritti del match giornaliero in chiaro, ma a quanto pare non sono riuscite a trovare un accordo con Sky. A pagare più le spese è certamente la televisione pubblica, che dopo aver perso i diritti delle ATP Finals – sottratti proprio da Mediaset – dovrà rinunciare anche a quelli di Roma, da lei trasmessa in chiaro nelle ultime edizioni.