Effetto Teodosic, campagna abbonamenti prolungata

A poche ore dalla vittoria in EuroCup (la quinta consecutiva tra Campionato e Coppa), gli abbonamenti per la stagione 2019/20 sono quasi sold out. Un grandioso successo che conferma la volontà da parte di tutto il popolo virtussino di sostenere Teodosic e compagni durante tutto l’arco della stagione: sin dalle prime ore della mattinata, i tifosi delle Vu Nere hanno preso d'assalto il sito Virtus.it e telefonato in sede per richiedere informazioni.

Per questo motivo, Virtus Segafredo ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino a sabato 19 ottobre, giornata in cui al PalaDozza andrà in scena una doppia sfida tutta bianconera.

"I nostri tifosi potranno assistere ad un pomeriggio interamente dedicato alla Pallacanestro; la Virtus Segafredo femminile farà il suo debutto ufficiale casalingo alle ore 15.00, mentre alle ore 19.00 sarà la volta della squadra maschile delle Vu Nere, impegnata nella gara contro Varese valida per la settima giornata di Campionato" si legge nella nota del club felsineo.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 11:26