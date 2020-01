Egitto, a contratto il giocatore più vecchio del mondo

Non è mai troppo tardi per fare gol. E così mentre in Italia torna in campo Ibrahimovic a 39 anni, Sossio Aruta trova un nuovo contratto a quasi 50 e Gigi Buffon para ancora a 41 anni, in Egitto una squadra è riuscita a mettere a contratto un nuovo “fuoriclasse” o sarebbe meglio dire un “fuoriquota”. La squadra in questione è il 6 Ottobre, militante nella terza divisione egiziana e il calciatore è lo sconosciuto Ezz el-din Bahader, che a quanto pare non ha mai avuto in passato apparizioni significative nel campionato di calcio.

Si sa poco o niente anche sul tipo di contratto sottoscritto, ma nella fanpage della federazione egiziana di calcio campeggia la foto dell’attempato bomber che firma davanti agli occhi compiaciuti dei dirigenti del club.

Difficile immaginare il tipo di aiuto che potrà dare in campo il buon Bahader, di sicuro farà parlare di sé e della sua squadra dato che appena andrà a referto sarà ufficialmente il calciatore più vecchio ad avere mai calcato un terreno di gioco, dato che l’attuale detentore del primato è un israeliano di 73 anni. Non a caso è già stato interpellato il Guinness dei primati per poter registrare il record.

VIRGILIO SPORT | 22-01-2020 12:57