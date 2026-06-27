La prova dell’arbitro Marciniak semplice al Seattle Stadium a Seattle, Washington analizzata ai raggi X, il fischietto polacco ne ha ammoniti sette

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un rigore concesso, un gol annullato al 93′ e sette ammoniti: gara tutt’altro che semplice al Seattle Stadium a Seattle, Washington per l’arbitro Marcianiak. Il fischietto polacco ha dovuto faticare per tenere in pugno la gara. Vediamo cosa è successo.

Egitto-Iran, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 5′ il gol di Saber che supera Beiranvand dopo la respinta su Salah: è il più veloce della nazionale in una partita della Coppa del Mondo FIFA: superata la marcatura di Emam Ashour al 20′ minuto contro il Belgio all’inizio del torneo. Al 9′ per un fallo su Taremi in area l’arbitro fischia un rigore per l’Iran ma l’ex Inter calcia alla sinistra di Shobeir, che intuisce la traiettoria e respinge. Al 14′ regolare il pari: Rezaeian spinge in porta il pallone dopo un’altra grande parata di Shobeir su Mohammadi. Primo giallo al 19′, è per Kanani. Al 20′ ammonito anche Mahmoud Saber per un pestone su Ezatolahi.

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Paura per Salah

Al 42′ giallo per per Ibrahim, in ritardo su Taremi. Al 43′ ammonito anche Ali Nemati che ferma irregolarmente Salah sulla sinistra. Al 57′ esce infortunato Mohamed Salah, dentro Zizo. L’ex Roma si mette il ghiaccio sul ginocchio e fa tremare per un possibile forfait per le prossime gare. Al 62′ sinistro di Zizo e deviazione in corner di Ezatolahi. I giocatori dell’Egitto protestano per un tocco di mano del classe ’96 ma il braccio è attaccato al corpo. Al 79′ giallo per Ezatolahi, che ferma Marmoush in maniera irregolare.

Finale da brividi

All’88’ taversa dell’Iran con Taremi che anticipa tutti di testa su calcio d’angolo ma l’arbitro ferma tutto per un fallo in attacco. Al 92′ ammonito Lasheen che entra scomposto su Taremi. Al 93′ succede di tutto: Khalilzadeh aveva segnato un gol che valeva i sedicesimi per l’Iran, esultanza scomposta, festa sugli spalti ma dopo la revisione al VAR la rete è stata annullata per fuorigioco. Si disperano gli undici di Ghalenoei e per il giocatore arriva anche la beffa dell’ammonizione per essersi tolto la maglia nel gioire per la rete. Dopo un’altra traversa dell’Iran e dopo il recupero finisce 1-1. Il gruppo G si chiude con il Belgio al primo posto davanti a Egitto (entrambe qualificate), Iran terzo (che deve sperare in risultati favorevoli per essere ripescato) e Nuova Zelanda eliminata.

Chi è l’arbitro Marciniak

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola. Ai Mondiali ha debuttato in Argentina-Algeria.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik, con il giapponese Araki IV uomo e Kwiatkowski al Var l’arbitro del match ha ammonito Kanani, Saber, Ibrahim, Ali Nemati, Ezatolahi, Lasheen, Khalilzadeh