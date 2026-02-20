Egonu e Antropova insieme, la pazza idea di Velasco per l’estate: domani lo scontro nel big match della serie A1

Il tecnico della nazionale italiana starebbe pensando a una mossa per schierare in campo le due giocatrici: il possibile esperimento in estate. Ma domani Milano e Scandicci si sfidano in campionato

Un’idea che comincia a frullare nella testa di uno dei più grandi allenatori della storia del volley. Julio Velasco starebbe infatti pensando a una soluzione un po’ folle ma decisamente affascinante in vista della prossima estate della nazionale italiana: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova contemporaneamente insieme in campo. Lo saranno anche domani ma dalla parte opposta della rete con le due che si sfidano nel big match tra Milano e Scandicci.

La pazza idea di Velasco

Come si può migliorare una nazionale che ha vinto Olimpiadi e Mondiali nelle ultime due stagioni? Julio Velasco sembra aver trovato la sua soluzioni o quantomeno sembra essere intenzionato a provarla. A rivelarlo un articolo de La Gazzetta dello Sport che sostiene che il ct della nazionale italiana di volley stia valutando l’opzione di schierare contemporaneamente Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. L’idea sarebbe arrivata al tecnico dopo aver assistito alla semifinale di Coppa Italia tra Verona e Perugia in ambito maschile con aka formazione veneta che ha adottato un sistema offensivo che permetterebbe di schierare Antropova da schiacciatrice ed Egonu da opposto, quindi insieme e non in staffetta come a Parigi 2024 o negli ultimi Mondiali.

Milano-Scandicci: il big match della serie A1

Egonu e Antropova saranno insieme in campo nella serata di domani ma dai lati opposti del campo quando ci sarà il big match della serie A1 femminile tra la Numia Vero Milano e la Savino Del Bene Scandicci. Un periodo molto impegnativo per le due squadre che in settimana sono state impegnata sono state impegnati anche nei playoff della Champions League. Un big match che però servirà più a capire il momento di forma delle due formazioni in vista della fase finale della stagione più che per la classifica visto che le toscane sono già sicure del secondo posto alla fine della stagione regolare, mentre Milano si deve “accontentare” del terzo.

Bosio: “Sguardo puntato sui playoff”

L’attenzione è già pronta a spostarsi per sui playoff. Conegliano avrà ancora una volta il ruolo di precedentemente al numero 1 al titolo. Ma Scandicci e Milano vogliono essere assolutamente protagoniste. La palleggiatrice della Numia, Francesca Bosio, sembra già proiettata in avanti: “Quella di domani sarà una partita che, qualsiasi sia il risultato, non avrà un valore per la classifica ma sarà un’occasione importante per confrontarci con una squadra di altissimo livello prima di iniziare i playoff. E’ fondamentale per noi continuare a lavorare sul nostro cambio palla e fare un buon lavoro in muro difesa per limitare le loro attaccanti principale. Ci teniamo a chiudere bene la regular season davanti al nostro pubblico”.