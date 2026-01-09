Egonu e Antropova ko in Champions, la Turchia si vendica dell’Italia con “pizza e spaghetti”: il post scatena la polemica

Milano e Scandicci ko nel doppio confronto con Eczacibasi e Vafibank, e la Turchia dopo le sconfitte subite dalla nazionale italiana si prende una rivincita che scatena la reazione dei tifosi italiani

Italia-Turchia, una rivalità nel mondo della pallavolo destinata a scatenare polemiche e discussioni accese. Per il momento però è il tricolore a farla da padrone grazie alla nazionale di Velasco ma anche ai risultati che stanno ottenendo i club. Ma alla prima occasione grazie al doppio successo delle squadre di Istanbul (Eczacibasi e Vafibank) contro Milano e Scandicci arrivano anche gli sfottò a mezzo social.

Le sconfitte di Scandicci e Milano

Una sconfitta inaspettata quella della Savino Del Bene Scandicci. La formazione toscana, campione del mondo a squadre in carica, è stata fermata nettamente in casa dal Vafibank Istanbul. Non è bastata la solita sontuosa prestazione di Eketarina Antropova, migliore realizzatrice del match con 34 punti. Dalla parte opposta c’è stata la solita prestazione solida di Boskovic. Niente da fare anche per la Vero Volley Milano che si è arresa sul campo dell’Eczacibasi Istanbul dopo una vera e propria maratona con le padrone di casa che si sono imposte al quinto set. A Milano non è bastata una Egonu da 27 punti e l’ottima prestazione di Rebecca Piva (19 punti).

Il post della polemica

Italia e Turchia sono due delle principali nazionali nel mondo del volley femminile ma la verità è che le squadre del nostro paese nel corso degli ultimi anni, sia a livello di club che di nazionale, hanno fatto la voce grossa. Conegliano è stata la dominatrice anche in ambito internazionale per anni fino alla sconfitta con Scandicci che ne ha preso il posto in cima al Mondiale per Club. Ma è ovviamente con la nazionale che l’Italia si è separata da tutte le altre con la vittoria di Olimpiadi e Mondiali proprio ai danni della Turchia. E forse per questo motivo su alcuni siti turchi ha fatto la sua comparsa un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che mostra Zehra Gunes, Marina Markova, Elif Sahin ed Ebrar Karakurt che festeggiano la doppia vittoria con un tavolo molto italiano, con pizza, spaghetti e caffè, con tanto di ricevuta per le squadre italiane.

La sfida turca all’Italia

E’ indubbio che negli ultimi anni, e ancora di più in quelli avvenire, la Turchia continua a rimanere la nazione che maggiormente vuole sfidare l’Italia nel mondo della pallavolo femminile. In passato è stata la Egonu a giocare nel campionato turco, oggi ci sono Sylla e Orro e nella prossima stagione potrebbe arrivare anche Antropova senza menzionare i tantissimi allenatori del nostro paese che già hanno lasciato l’Italia. Sui social la risposta è arrivata proprio dai tifosi italiani che rimandano indietro lo sfottò: “Dopo questo post siete passati dall’avere 0 ori olimpici all’avere 0 ori olimpici”. Ma la sfida è destinata a continuare.