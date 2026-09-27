Trenta punti per una scatenata Paoletta, autentica trascinatrice per la Vero Volley verso il primo trofeo stagionale: la svedese si ferma a 16, ora il via al campionato.

Non sarà un trofeo ufficiale, ma la Courmayeur Cup da qualche stagione è una competizione capace di “anticipare” i trend della stagione del volley femminile. E l’esito del primo quadrangolare dell’anno, con in campo le quattro squadre più attrezzate della prossima A1, ha chiarito che potrebbe essere una stagione ancor più bella, incerta e appassionante delle precedenti. Al punto che – incredibile ma vero – non ha vinto Conegliano. Tra le montagne valdostane ha svettato Paola Egonu, capace di trascinare alla vittoria il Vero Volley Milano. Tre a uno il risultato della finale, con trenta punti per “l’aliena” di Milano. Quasi doppiata la grande rivale Isabelle Haak, che s’è fermata (si fa per dire) a 16 punti.

Courmayeur Cup, Milano batte Conegliano nella finale

Primi due set dominati dall’una e dall’altra squadra. Nel primo Milano ha vinto a mani basse con un rassicurante 25-17, nel secondo Conegliano ha replicato con un altrettanto netto 15-25. Più equilibrati gli altri parziali, entrambi conclusi in volata. Nel terzo set Conegliano è rimasto a lungo in vantaggio, con Gabi e Adigwe a supportare Haak in attacco. Nel finale, però, clamorosa rimonta di Milano, con Egonu, Piva e Kurtagic a mettere a terra palloni pesanti. Il successo del sestetto di Blengini (25-23) è stato poi replicato nel quarto e decisivo parziale, ancora sul 25-23, con punto decisivo di Egonu. E chi se no.

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Egonu devastante e Piva si prende la rivincita su Velasco

“Avremmo voluto un risultato diverso, ma tante di noi sono appena tornate dalle nazionali, l’importante è trovare ritmo e tornare a lavorare insieme”, l’analisi di Isabelle Haak. “Speriamo di rifarci in Supercoppa, in campionato e nelle altre competizioni”. Sul fronte di Milano, grande soddisfazione per Rebecca Piva, ‘grande esclusa’ da Julio Velasco nelle ultime convocazioni estive: “Siamo molto contente, è stato un bell’allenamento e siamo felici di come abbiamo giocato, la mano del nuovo coach ha influito, dobbiamo ancora conoscerci ma siamo sulla buona strada e speriamo di continuare così. Siamo insieme da un anno e questo senza dubbio ci ha aiutato”.

Volley, sabato e domenica via alla A1: i big match del 1° turno

Dal prossimo fine settimana si farà sul serio, col via al campionato di A1. Sabato 3 ottobre alle 20.30 l’anticipo tra Milano e Firenze, domenica Scandicci (che ha superato 3-1 Novara nella finale per il terzo posto della Courmayeur Cup) debutta ospitando Chieri, mentre la Igor affronta in trasferta Busto Arsizio. Per Conegliano prima casalinga contro Cuneo. La formazione di Santarelli, reduce dai trionfi in VNL e agli Europei con la Turchia, rimane la squadra da battere ma l’impressione è che Milano, che ha confermato l’ossatura dello scorso anno aggiungendo quel ‘diavolo’ di Blengini in panchina, sia un po’ meno lontano dai livelli eccelsi delle Pantere.