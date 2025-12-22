Egonu, che beffa: Li Yingying non arriva più. Il colpo di Milano sfuma alle visite mediche, futuro a rischio

Necessari accertamenti specialistici: la formidabile schiacciatrice cinese torna in patria tra mille dubbi sulla sua salute e il suo futuro sportivo e personale.

Un fulmine a ciel sereno. Una notizia che spiazza sul fronte sportivo e anche personale. Perché l’approdo di Li Yingying alla Numia Vero Volley Milano sembrava ormai definito e avrebbe potuto mischiare le carte in tavola nella lotta al vertice del massimo campionato di volley femminile. Invece l’ingaggio della formidabile schiacciatrice, che il club meneghino aveva ormai in pugno dopo aver condotto una lunga, laboriosa (e onerosa) trattativa, è saltato. Purtroppo non per motivi economici, ma di salute. Il che mette a rischio lo stesso futuro dell’atleta, da anni bandiera e simbolo della sua Nazionale.

Vero Volley Milano, salta l’ingaggio di Li Yingying

Ci si attendeva il comunicato con l’ufficialità dell’ingaggio, invece dal Consorzio Vero Volley è arrivata una nota di tutt’altro tenore. “L’atleta Li Yingying, di comune accordo con la Numia Vero Volley Milano, la sua agenzia di management Gold Sport e con la sua società di origine Tianjin Bohai Bank Volleyball Club, annuncia di aver deciso di rientrare temporaneamente in Cina“, scrive la società milanese. “Questa decisione è stata presa a seguito di numerosi esami medici effettuati nelle ultime settimane, che hanno evidenziato alcune problematiche fisiche che richiedono ulteriori e più approfonditi accertamenti specialistici”.

Niente futuro da Egonu, la schiacciatrice torna in Cina

Li Yingying diretta nuovamente verso la sua patria d’origine, dunque. “In un clima di piena collaborazione e reciproca comprensione, tutte le parti coinvolte hanno ritenuto prioritario tutelare la salute dell’atleta e il suo futuro sportivo e personale“, si legge ancora nel comunicato di Milano. “Li Yingying farà quindi ritorno in Cina per sottoporsi a ulteriori accertamenti medici e intraprendere il percorso terapeutico ritenuto più idoneo, con l’obiettivo di affrontare la situazione nel modo più sereno e responsabile possibile”. Va detto che la schiacciatrice non aveva mai evidenziato problematiche evidenti, almeno a livello internazionale.

Volley, il caso Li Yingying dopo i problemi di Fahr

Dalla società di cui è capitana Paola Egonu, in ogni caso, porte aperte a un eventuale rendez-vous in futuro: “In attesa di incontrarsi nuovamente presto, Vero Volley conferma la propria piena disponibilità a supportare l’atleta per qualsiasi necessità e ringrazia Li Yingying per la professionalità e per la disponibilità dimostrate”. Un brutto epilogo, senza lieto fine, che segue di alcuni giorni l’altra vicenda “medica” che ha scosso il mondo del volley femminile, i problemi di trombosi evidenziati da Sarah Fahr e che hanno tenuta la centrale della Nazionale azzurra lontano dai recenti Mondiali per Club.