Egonu e Antropova in panca, ma per Milano e Scandicci è tutto facile in Champions. Pure Orro non gioca e vince

Prima giornata senza sorprese nella (noiosissima) fase eliminatoria della massima competizione europea di volley femminile. En-plein italiano coi successi di Novara e Conegliaano.

Tutto facile, anche troppo. La Champions League di volley femminile, salvo rare eccezioni, nelle prime giornate è terribilmente scontata e noiosa. Si affrontano squadre provenienti da realtà distanti anni luce e i risultati sono spesso e volentieri già scritti. Talmente ovvi che, ad esempio, Milano e Scandicci possono decidere di lasciare tranquillamente in panchina Egonu e Antropova e di affidarsi alle seconde linee: in A1, anche contro l’ultima in classifica, non sognerebbero mai di fare un azzardo del genere. In Champions, invece, si può. Perché le avversarie, Olympiacos e Alba Blaj, squadre leader in Grecia e in Romania, in Italia farebbero tremendamente fatica a salvarsi.

Volley femminile, en plein italiano in Champions

Tre a zero tanto per Milano sulle greche quanto per le toscane sulle romene. E favoloso en plein per le quattro rappresentanti di A1 nella prima giornata della massima competizione europea per club, se si guarda anche alle vittorie colte martedì sera da Novara sul campo del Lodz e da Conegliano in casa contro Ankara. L’unico a rischiare il clamoroso scivolone, paradossalmente, è stato proprio il “Dream Team” di Santarelli contro le turche. Nessun problema, invece, per Vero Volley e Savino Del Bene. Nonostante l’impiego part time di Paoletta Egonu e il riposo assoluto concesso a Kate Antropova.

Milano e Scandicci vincono, Egonu e Antropova riposano

Nel successo di Milano sulle greche 17 punti per Pietrini, 11 a testa per Sartori e Akimova e appena due punticini per Egonu, in campo per qualche scambio a partire dal secondo parziale, il più combattuto, vinto ai vantaggi dal Vero Volley. “Vittoria da tre punti che ci serve moltissimo”, la gioia di Pietrini. “Abbiamo avuto qualche indecisione nel secondo set, ma siamo state brave a tenere la concentrazione alta. È fondamentale non perdere punti ora: ci serviranno alla fine”. Nessun problema anche per Scandicci contro l’Alba Blaj: 14 punti per Ruddins, che ha ben sostituito Antropova, 12 per Nwakalor, 10 a testa per Skinner e Bosetti.

Anche Orro non scende in campo: ma il Fenerbahce domina

Tanto per non cambiare, anche le altre big di Champions, vale a dire le squadre turche, hanno fatto turnover nella prima giornata di coppa. Senza pagare alcun dazio, vista la scarsa consistenza delle rivali. Il Fenerbahce di Alessia Orro, ad esempio, ha rinunciato a cuor leggero (e saggiamente) alla sua palleggiatrice, per giunta alle prese da qualche giorno con un edema e una distensione al bicipite femorale destro, e ha vinto tranquillamente contro le portoghesi del Benfica: 3-0. Orro, probabilmente, tornerà in campo soltanto nel fine settimana, alla ripresa del campionato turco. Quando ci sarà bisogno di lei.