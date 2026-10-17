Volley femminile, 3a giornata in A1 aperta dal blitz di Vallefoglia a Brescia. Bel test tra Blengini e Barbolini, Santarelli non si fida della Cenerentola e Gaspari cerca conferme.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Viaggiare a braccetto è sempre cosa buona e giusta. Lo pensa anche la Numia Milano, che battendo 3-0 Novara (25-19, 25-18, 25-15) ha agganciato in testa Conegliano, a parità di gare per effetto dell’anticipo che le Pantere hanno disputato mercoledì scorso a Chieri (sabato prossimo se la vedranno a Bari con Scandicci nella finale di Supercoppa). Vittoria netta e senza fronzoli, ben evidenziata da parziali che non danno adito a troppe interpretazioni. Con Egonu che s’è limitata a fare (bene) il suo, e con Lanier e Piva ottime nell’interpretare la parte delle fidate scudiere. Serata positiva anche per Chieri, che dopo un avvio di stagione complicato liquida 3-0 in trasferta la pratica Cuneo (25-13, 25-13, 25-21) rimettendosi in carreggiata.

Egonu domina, bene anche Lanier e Piva

La sfida tra Numia e Igor Gorgonzola era particolarmente attesa, quantomeno da chi si aspettava di vedere una Milano alle prese con le prime vere criticità nel suo percorso di affiancamento a Conegliano. Nulla di tutto questo, perché le ragazze di Blengini hanno dominato la contesa senza mai dare l’opportunità alle rivali di Barbolini di alzare la testa (o quantomeno provare a farlo).

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La festa è cominciata ancor prima di scendere in campo, con Egonu e Fersino premiate come capocannoniere e migliore ricevitore della passata stagione. Poi in campo è stata la Numia a dettare le regole: tolta la prima parte di gara, Novara ha sempre inseguito, con Tolok che ha provato a mettersi in ritmo, trovando però nel muro delle padrone di casa un ostacolo spesso invalicabile (Danesi ne stampa 6, più di tutta Novara messa assieme: MVP a mani basse, con buona pace di Paoletta che pure ha apprezzato la scelta).

La Numia ha accelerato forte nel finale di primo parziale per prendere subito l’abbrivio giusto, poi nel secondo e soprattutto nel terzo ha condotto senza difficoltà, non lasciando spazio alle velleità delle piemontesi. Lanier (13 punti) e Piva (11) hanno ben spalleggiato Egonu, che ha chiuso col 59% dal campo. Una prova di forza e di sostanza che conferma l’attitudine di inizio stagione delle ragazze di Blengini, ad oggi (senza indugiare oltre) le uniche a essersi davvero meritare di poter recitare il ruolo di antagonista di Conegliano per la lotta al titolo.

Nervini va piano, ma Chieri riprende la corsa

Nel derby piemontese, Cuneo continua la sua via crucis di inizio torneo cedendo nettamente tra le mura amiche a Chieri, che dopo il netto ko. con Conegliano nell’anticipo di mercoledì scorso ha raggiunto Vallefoglia al terzo posto (ma con una gara in più) a quota 8 punti.

Con Nervini ancora un po’ in rodaggio (7 punti col 53% in attacco, ma ottimo 71% in ricezione), tocca a Eggleston (14 punti) e Nemeth (13) rendere più tranquilla e in discesa la serata delle ragazze di coach Negro, mentre Cuneo non porta nessuna giocatrice in doppia cifra. Domani spicca il derby tra Scandicci-Firenze, mentre Conegliano va in casa di Talmasson.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

DI seguito quadro completo della terza giornata di A1 femminile, la classifica e i prossimi appuntamenti del massimo campionato di volley femmnile. Il prossimo 24 ottobre, intanto, è già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, terza giornata (16-18 ottobre)

Brescia-Vallefoglia 1-3

Cuneo-Chieri 0-3

Milano-Novara 3-0

San Giovanni-Macerata (18 ottobre ore 17)

Scandicci-Firenze (18 ottobre ore 17)

Talmassons-Conegliano (18 ottobre ore 17.30)

UYBA-Bergamo (18 ottobre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano*, Milano* 9 punti

Vallefoglia*, Chieri** 8 punti

Talmassons 6 punti

Bergamo, Scandicci* 5 punti

Novara*, Firenze 3 punti

UYBA 1 punto

San Giovanni, Cuneo*, Macerata*, Brescia* 0 punti

*una gara in più

Serie A1, quarta giornata (21 ottobre)