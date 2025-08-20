Egonu e le Azzurre in Thailandia per i Mondiali: l'Italvolley di Velasco ha già vinto la prima sfida

Grande accoglienza a Phuket per le campionesse olimpiche: Danesi, Orro, De Gennaro sono le beniamine indiscusse del pubblico. Debutto il 22 agosto alle 15.30 contro la Slovacchia.

Phuket, incantevole isola thailandese, è una meta sempre più gettonata dagli italiani per le vacanze. Julio Velasco e la sua Nazionale, però, ci sono andati per lavorare. È qui, sulle sponde dell’Oceano Indiano, tra scenari da sogno e un clima tropicale, che le campionesse olimpiche giocheranno le prime partite dei Mondiali. L’obiettivo è arrivare alle sfide decisive di Bangkok nelle migliori condizioni possibili, vincendo il girone che comprende Belgio, Cuba e Slovacchia. Ancor prima di scendere in campo, Egonu e compagne hanno già vinto la prima partita: sono le beniamine indiscusse del pubblico.

Volley, che entusiasmo a Phuket per le Azzurre

Quando l’aereo decollato il giorno prima da Milano Malpensa è atterrato alle 12 locali, le 7 italiane, all’aeroporto internazionale di Phuket, le Azzurre hanno potuto toccare con mano l’affetto e l’entusiasmo della gente del posto. Il volley è sport in grande ascesa in Thailandia, nazione che ha compiuto passi da gigante a livello tecnico e di infrastrutture, e a tanti appassionati locali non è sembrato vero di poter ammirare da vicino le campionesse di solito viste solo in tv. Paoletta Egonu tra le più richieste per selfie e foto ricordo. Boom anche per Alessia Orro, Myriam Sylla, capitan Anna Danesi e lo stesso Julio Velasco.

Mondiali volley, debutto il 22 agosto con la Slovacchia

Qualche ora di relax, anche per ambientarsi al fuso orario (cinque le ore di differenza tra il Belpaese e la Thailandia), e – come recita una nota della Federvolley – “le giocatrici della Nazionale italiana di volley si metteranno subito al lavoro per preparare l’imminente esordio iridato”. In programma venerdì 22 agosto alle 20.30 locali, le 15.30 italiane, contro la Slovacchia, la squadra sulla carta più debole del gruppo B. Seguiranno i match del 24 contro Cuba (ore 12) e del 26 contro il Belgio (ore 12). Passano agli ottavi le prime due di ogni girone, quelle dei gruppi B e G (composto da Polonia, Germania, Kenya e Vietnam) si contenderanno un posto in semifinale.

L’Italvolley ai Mondiali, dove vederla in tv e streaming

Sono alte le aspettative dei tifosi sul sestetto di Velasco, reduce a fine luglio dal successo in Volleyball Nations League, il secondo di fila. L’Italia ha una striscia aperta di 29 successi di fila in match ufficiali e ha dimostrato proprio a Lodz, alle VNL Finals, anche di saper soffrire: alle Olimpiadi dello scorso anno a Parigi aveva vinto praticamente tutte le partite dominando. Tutte le sfide delle Azzurre ai Mondiali thailandesi (finale il 7 settembre a Bangkok) saranno visibili sui canali Rai in chiaro e sulle piattaforme DAZN e VBTV previo abbonamento. Nella storia l’Italia femminile ha conquistato un solo titolo iridato, vinto nel 2002 in Germania.