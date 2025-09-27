Egonu non sfata il tabù Conegliano, anche Antropova ko: Courmayeur Cup a Novara. E Orro celebra i nonni

Ennesima sconfitta per Paoletta e Lavarini contro le Pantere di Santarelli, Gabi e Haak show nella finalina per il terzo posto. Titolo al sestetto di Bernardi, battuta Scandicci.

Primi assaggi di volley vero, in attesa delle partite ufficiali. A Courmayeur è andato in scena l’ormai tradizionale quadrangolare organizzato dalla Lega Volley Femminile con le quattro big annunciate della prossima A1: Conegliano, che lo scorso anno ha vinto tutto, Milano, Scandicci e Novara. Dopo le clamorose sconfitte proprio delle Pantere e del Vero Volley di Egonu nelle semifinali di venerdì, Conegliano-Milano ha messo in palio “soltanto” il terzo posto nel torneo. Titolo in gioco, invece, tra le due outsider, Scandicci e Novara, con incredibile successo in rimonta per il sestetto piemontese guidato da Lollo Bernardi.

Courmayeur Cup, ultimo posto per Egonu e Milano

Era un tabù prima e tale e rimasto per Paola Egonu – e per tutta Milano – il match contro Conegliano. La squadra di Santarelli ha riscattato la sconfitta in semifinale contro Novara piegando il Vero Volley con un netto successo in quattro set. Pantere sempre in controllo, trascinate da Haak (21 punti) e da Gabi (16) in forma mondiale. E a proposito di Mondiali, non è riuscita a Egonu l’impresa di guidare la sua squadra alla riscossa dopo i primi due parziali persi in modo perentorio: 19-25 e 17-25. Milano ha accorciato le distanze (25-21), ma poi ha ceduto di schianto nel quarto (14-25). Per Paoletta 14 punti e la conferma che per Milano ci sarà molto da lavorare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volley, a Novara il primo torneo: Scandicci ko in finale

Nel match per il primo posto gran rimonta di Novara, che ha raggiunto e superato Scandicci che a un certo punto sembrava vicina al trionfo. Dopo aver vinto i primi due set (25-21 e 26-24) le toscane di Gaspari hanno perso in volata il terzo set (24-26), storia che si è ripetuta nella quarta frazione (23-25). Avvincente l’epilogo al tie-break, vinto ancora una volta sul filo di lana dalle piemontesi (13-15). Piccola delusione per Kate Antropova, che pure si è aggiudicata il titolo di miglior marcatrice della serata: 26 punti per lei, meglio di Ishikawa che ha invece trascinato Novara con 20 punti. Skinner (17) e Mims (15) le seconde migliori realizzatrici di Scandicci e Novara.

Oristano, tutti pazzi per i nonni di Alessia Orro

Grandi emozioni anche in Sardegna, testimoniate dal doppio bagno di folla che ha accompagnato il ritorno di Alessia Orro nella sua Oristano. Due sold out di fila al palazzetto dello sport di Sa Rodia per il Sardegna Volleyball Challenge, ma soprattutto per la possibilità di applaudire da vicino la palleggiatrice azzurra (e del Fenerbahce), originaria di Narbolia. Tra i tifosi più “scalmanati” nonno Peppino e nonna Palmira. Al primo l’onore di consegnare la coppa alla nipote, alla seconda un tributo davvero speciale da parte di Alessia su Instagram. “Dopo tanto tempo…non hanno dovuto guardarmi in tv“, il messaggio scritto dalla campionessa per i suoi amati nonni.