Egonu, il Mondiale non basta: la battaglia con gli haters continua. La rivelazione di Paola su Velasco e futuro

L’opposta dell’Italia campione del Mondo e neocapitana della Numia Vero Milano si confessa in una lunga intervista e non nasconde di essere ancora vittima di odio sui social

Paola Egonu si gode il suo secondo oro di fila. Se la stagione con Milano le aveva regalato poche soddisfazioni, l’opposta azzurra ora può festeggiare il secondo incredibile traguardo con la nazionale italiana. Un anno dopo l’oro olimpico, arriva quello mondiale ma in mezzo c’è anche una lotta costante con le critiche e i messaggi di odio di cui è ancora vittima.

Il tema razzismo

Paola Egonu non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, anche se nel corso del tempo il suo atteggiamento le ha attirato tante critiche e nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’opposta azzurra torna a parlare del tema razzismo che ha sollevato in più di una circostanza e in particolare sul palco dell’Ariston: “Sanremo mi ha dato la possibilità di spiegare e condividere quello che vivevo in quel momento. Dall’esterno è difficile comprendere cosa ci sia nella testa degli atleti. Chi ha ascoltato, chi si è interessato, chi ha voluto capire ha colto il messaggio”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lotta con gli haters

Egonu ammette anche di continuare a ricevere messaggi di odio. Nonostante un oro olimpico e quello mondiale, la giocatrice azzurra rimane spesso nel mirino degli haters: “Ma cerco di ignorare quei messaggi, leggerli non serve a nulla”. E rivela: “Non mi dà fastidio che mi si chieda del tema razzismo, ma dipende da come se ne parla. Non mi interessano le polemiche, mi preme poter essere un riferimento per chi vive quello che ho vissuto io. Da piccola mi sarebbe piaciuto avere qualcuno he ne parlasse”.

Le rivelazioni su Velasco e sul futuro

Dopo qualche giorno di meritata vacanza, Egonu torna in campo per preparare la stagione con la sua Milano di cui è diventata capitano: “E’ la prima volta e sento che è arrivato il momento”. Ed è su Velasco che la “numero 18” fa una rivelazione: “Con lui c’è un rapporto sincero. Ci parla tanto e sa come farlo con ognuna. Lui parla a Paola prima che a Egonu: so che posso aprirmi e che è in grado di capire le mie emozioni e tranquillizzarmi quando mi carico di troppe responsabilità”.

Sul futuro però Egonu fa fatica a sbilanciarsi sia per quanto riguarda la vita privata che quella professionale: “Amo i bambini e nel cassetto il sogno di diventare mamma c’è ma facendo l’atleta non è facile. Per ora la priorità resta la pallavolo, vedremo in futuro”. E sulla vita dopo la pallavolo: “Non ci ho mai pensato, mi viene l’ansia e c’è ancora tempo. Per ora gioco e mi diverto”.