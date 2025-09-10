Egonu e l’Italvolley come Sinner e la squadra di Davis: Velasco e le ragazze celebrate da Mattarella al Quirinale

A inizio anno era stato il tennis italiano a essere celebrato da Mattarella, a ottobre toccherà all'Italvolley di Egonu e guidata da Velasco venire accolta al Quirinale dal presidente della Repubblica

L’Italvolley guidata da Julio Velasco si è conquistata meritatamente un posto speciale nella storia dello sport italiano. La medaglia d’oro vinta ai Mondiali in Thailandia è infatti solamente l’ultimo traguardo ottenuto dalla nazionale azzurra, che da quando è arrivato il ct argentino in panchina ha vinto anche due Nations League consecutive e il primo oro italiano nella pallavolo alle Olimpiadi. Traguardi che meritano di essere celebrati e festeggiati, per questo non sorprende nemmeno più di tanto la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ricevere la Nazionale al Quirinale, come fatto nel recente passato anche con il movimento tennistico italiano, accolto ricevuto dopo gli incredibili successi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e Sara Errani e quelli a squadre in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

L’Italvolley incontrerà Mattarella

Come capitato a inizio anno per il tennis italiano dopo che nel 2024 Sinner aveva conquistato due slam, le ATP Finals e il numero 1 del ranking, Musetti e Paolini ed Errani le prime medaglie olimpiche nella storia della racchetta italiana dopo cent’anni e le squadre di Coppa Davis e Billie Jean King Cup avevano battuto il resto del mondo, Sergio Mattarella celebrerà un altro movimento sportivo italiano che sta regalando enormi soddisfazioni ai tifosi azzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci riferiamo alla pallavolo, dove l’Italvolley guidata da Velasco ha fatto incetta di titoli nelle ultime stagione grazie a una vera e propria generazione di fenomene, che inevitabilmente rimarranno per sempre nella storia – non solo italiana – di questo sport. Paola Egonu, il nome più celebre e rappresentativo della Nazionale ma di certo non l’unica sua punta di diamante, e compagne verranno infatti ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica mercoledì 8 ottobre alle ore 16.

Il comunicato del Quirinale

Una bella soddisfazione per Velasco e le sue ragazze e che testimonia ancora quanto quello da loro realizzato sia tutt’altro che banale. “Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo. Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in contatto con il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ha invitato la squadra al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2025. L’incontro si svolgerà al Palazzo del Quirinale mercoledì 8 ottobre con inizio alle ore 16. La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio” si legge nel comunicato ufficiale.

Il biennio da sogno dell’Italvolley

L’oro conquistato al Mondiale in Thailandia, che alla Nazionale mancava dal 2002, è stato solo l’ultimo incredibile trionfo della squadra femminile di pallavolo, che dall’arrivo in panchina di Velasco nel 2024 ha cambiato nettamente marcia. Se prima infatti l’Italvolley era una delle squadre con più talento e più temibili, dall’arrivo del ct argentino Egonu e compagne si sono trasformate in una vera e propria macchina da guerra conquistando due Nations League consecutive, l’oro alle Olimpiadi di Parigi e – appunto – il Mondiale in Thailandia, lasciando solo le briciole alle avversarie e innalzandosi a unica vera squadra da battere nel mondo della pallavolo femminile, cosa che riempie tutti i tifosi azzurri di orgoglio.