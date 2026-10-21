Egonu un martello, Danesi mura tutto: Milano vince a Bergamo e raggiunge Conegliano in vetta. Novara riparte

Milano non si ferma: passa 3-0 a Bergamo e raggiunge Conegliano in vetta. Stupisce anche Vallefoglia, imbattuta dopo 4 turni. Novara si desta, primi sorrisi per UYBA e Brescia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un rullo compressore, la Numia Milano. Che nel 3-0 col quale strapazza Bergamo mette in mostra la solita argenteria lucente, a partire da Paola Egonu che continua la sua stagione grandi firme con la quale ha approcciato al post Europeo. Anche se un qualche modo la copertina se la prende anche Anna Danesi, che stampa 7 muri su 8 punti complessivi di serata, trainando il Vero Volley verso una vittoria senza appello (25-14, 25-23, 25-15). Vince anche Novara, e in qualche modo la cosa fa notizia: l’Igor Gorgonzola sin qui non aveva affatto convinto, ma contro San Giovanni in Marignano è arrivata una vittoria rinfrancante per Barbolini.

Egonu è ingiocabile, Danesi oscura la vallata

La vittoria di Milano permette a Chicco Blengini di salire in vetta a pari merito con Conegliano, che la sua gara del quarto turno l’aveva già giocata una settimana fa, in anticipo, perché sabato contenderà a Scandicci il primo trofeo della stagione (a Bari va in scena la Supercoppa).

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Il duello è dunque ben lanciato: Egonu ha strapazzato la difesa di Bergamo, siglando 22 punti col 55% in attacco e mostrando i soliti lampi di classe assoluta. Per l’occasione Blengini ha mischiato anche un po’ le carte, con la staffetta Kurtagic-Sartori in corso d’opera e alcune rotazioni in battuta che hanno visto protagoniste Gennari e Sato, l’ultima arrivata in casa Numia.

Per Bergamo, che era imbattuta dopo tre giornate, la battuta d’arresto serve soprattutto per tornare un po’ con i piedi per terra: tolta Kipp (16 punti), nessuna riesce davvero a contrastare la superiorità di Milano. Che continua a crescere a vista d’occhio, con Blengini che procede a punteggio pieno e senza sbavature dopo un mese abbondante di lavoro. Insomma, si sono visti avvii peggiori…

Novara riparte, Vallefoglia non si ferma più

Novara aveva l’obbligo di vincere contro San Giovanni e l’ha fatto, stavolta senza colpo ferire: Tolok e Grobelna hanno deciso di andare a braccetto, siglando 16 punti ciascuna, ma anche Herbots è andata in doppia cifra, lasciando intendere che la buriana di inizio stagione (vittoria al tiebreak all’esordio a Busto, poi due ko. con Bergamo in casa e a Milano) sembrerebbe essere sul punto di essere dimenticata.

Chi invece continua a volare è Vallefoglia, che regola 3-0 anche Cuneo (che battaglia soprattutto nel terzo set, perso 31-29) e resta solitaria al terzo posto, per giunta a punteggio pieno, a quota 11 punti. È la serata di Alessia Bolzonetti, MVP a mani basse con 22 punti e una leadership nei riguardi della quale le piemontesi non riescono a fare nulla. Bene anche Bici (13 punti), mente Gaia Giovannini una volta tanto non ha voluto strafare (5 punti per la nazionale azzurra). Per la controprova, citofonare mercoledì prossimo nella sfida in casa di Conegliano. Prima vittoria stagionale per la UYBA, che batte 3-1 Talmasson, mentre Brescia passa a Firenze al tiebreak (anche per la Millennium è la prima vittoria in A1).

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della quarta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Il prossimo 24 ottobre sarà già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, quarta giornata (21 ottobre)

UYBA-Talmassons 3-1

Bergamo-Milano 0-3

Vallefoglia-Cuneo 3-0

Novara-San Giovanni 3-0

Firenze-Brescia 2-3

Macerata-Scandicci 1-3 (già giocata)

Chieri-Conegliano 0-3 (già giocata)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 12 punti

Vallefoglia 11

Bergamo, Chieri, Scandicci 8 punti

Talmassons, Novara 6 punti

UYBA, Firenze 4 punti

San Giovanni3 punti

Brescia 2 punti

Cuneo, Macerata 0 punti

Serie A1, quinta giornata (24-28 ottobre)