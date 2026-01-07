Egonu mette giù 27 palloni, ma Milano cede al tiebreak con l'Eczacibasi. Conegliano (senza Lubian) passeggia a Lodz

Il mercoledì di Champions sorride a metà alle italiane: Milano da vita a una battaglia furente contro l'Eczacibasi di coach Bregoli, che vince in rimonta. Comodo 3-0 per Conegliano in Polonia

Battaglia doveva essere, e battaglia è stata. Solo che a far festa alla fine sono state le padrone di casa, e questo è l’unico cruccio che Paola Egonu e la Numia Milano si porteranno via da Istanbul. Dove contro l’Eczacibasi è stata sfida senza esclusione di colpi: alla fine la posta se la sono prese le turche, trascinate dai 21 punti di Jack-Kisal e capaci di risalire la corrente dopo essersi trovate sotto per due set a uno. Egonu al solito ha disputato una partita generosissima (27 punti, anche se col 42% di efficienza offensiva), ma non è bastato per tornare a casa con una vittoria che avrebbe fatto ipotecare il primato nel girone. Poco male: al termine del girone d’andata è sempre la Numia a menare le danze, seppur con un solo punto di vantaggio sulle rivali del Bosforo.

Egonu e Kurtagic show, ma l’Eczacibasi fa festa al tiebreak

C’era una tradizione positiva aperta per Milano nelle sfide dirette con l’Eczacibasi, ma si sapeva chiaramente che questa avrebbe potuto fare storia a sé. Alla fine Egonu e compagne il loro l’hanno fatto, ma sono mancate nel finale di primo, quarto e quinto set, lasciando strada a una formazione (quella di Bregoli) che ha saputo esaltarsi nel duelli più infuocati.

Egonu ha confermato di essere la solita leader e anche Rebecca Piva ha risposto presente (19 punti con due ace), così come Hena Kurtagic che ha stampato la bellezza di 8 muri (ma dalla parte opposta Jack-Kisal ha risposto con 6 personali), cercando di tenere su le compagne con tutte le forze. Alla fine è mancato poco per arrivare a dama: sul 13-13 del tiebreak sono state proprio Egonu (attacco sul nastro e out) e Piva (muro subito) a vedersi rimbalzare dietro, con le turche che hanno fatto festa recuperando un punto in classifica, dove la Numia resta davanti a quota 7 punti (l’Eczacibasi aveva perso al tiebreak in casa dell’Olympiakos, pertanto deve ancora inseguire).

Determinante anche l’ex di serata Rettke, l’altra centrale della formazione di casa, che con 12 punti ha sparigliato le carte nei momenti chiave. Per Milano, non certo una bocciatura, ma semmai una conferma del fatto che anche in Europa il livello s’è alzato tantissimo

Conegliano facile in Polonia: bene Zhu, così così Fahr (out Lubian)

Non aveva particolari preoccupazioni Conegliano, impegnata nella trasferta polacca in casa dell’LKS Commercecon Lodz. Pratica sbrigata nel breve volgere di un’ora e venti, con le Pantere che si sono concesse un po’ di turnover dominando senza troppi assilli.

Il 3-0 finale era abbastanza scontato e tolta un po’ di bagarre ammirata nel secondo set, poco altro c’è stato da segnalare. Santarelli si gode una ritrovata Zhu, che con 15 punti è la miglior marcatrice di serata delle venete, con Haak che ne firma 14 e Daalderop che manda a referto 12 punti. Il punteggio finale (parziali di 25-14, 25-23 e 25-13) testimonia che partita c’è stata, ma solo nel secondo set, quando il tecnico umbro di Conegliano ha mandato in campo anche Gabi, altrimenti lasciata pacificamente a sedere in nome del turnover. Staffetta nel secondo set anche tra Fahr (più in ombra del solito) e Munarini, mentre non era in lista Lubian, promessa sposa dell’Eczacibasi.

L’Antonio Carraro Prosecco DOC si mantiene in vetta al proprio girone a punteggio pieno con 8 punti dopo 3 gare, con lo Zeren Ankara che segue a una lunghezza in attesa dello scontro diretto in programma a fine mese in Turchia.

Domani a Firenze supersfida Scandicci-VakifBank

Il quadro delle italiane di Champions si concluderà domani con la trasferta dell’Igor Gorgonzola Novara in casa del Benfica (sulla carta appuntamento che dovrebbe favorire la formazione di Bernardi, reduce dal ko. in casa di Conegliano) e soprattutto con la supersfida del PalaBigMat di Firenze tra Scandicci e il VakifBank di Giovanni Guidetti, attuale capolista della Suntanlar Ligi (con due punti sul Fenerbahce di Alessia Orro).

Per Antropova e compagne sarà un’altra serata di gala a un mese dalla conquista del mondiale in Brasile, che di fatto ha messo tutto il resto del continente del volley sull’attenti. E dopo il ko. di Milano, le toscane proveranno a rimettere in equilibrio il confronto diretto italo-turco.