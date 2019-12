Conegliano ha vinto il Mondiale per club di volley femminile. La squadra veneta ha superato in quattro set l'Eczacibasi con i punteggi di (22-25, 25-14, 25-19, 25-21). Un black-out nel primo parziale a favore delle turche non spaventa le Pantere che ribaltano la situazione trascinate da Paola Egonu, a segno con 33 punti.

Quarto posto finale per Novara, che perde con un secco 3-0 contro il VakifBank.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 15:18