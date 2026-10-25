Milano prima da sola in Serie A1 di volley femminile, le Pantere però mercoledì recuperano il match con Vallefoglia. Ad Alessia il derbyssimo della Sultanlar Ligi, colpo Mazzanti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Appena quattro partite nel weekend della Serie A1 di volley femminile: “colpa” della Supercoppa che ha consegnato il primo titolo dell’annata a Conegliano a spese di Scandicci. Le Pantere recupereranno il loro match mercoledì ospitando la lanciatissima Vallefoglia, le toscane affronteranno Novara in una sorta di derby tra big che hanno iniziato il campionato con qualche battuta d’arresto imprevista. Anche San Giovanni-Bergamo si giocherà in infrasettimanale: martedì sera. Di tutti questi rinvii chi ha approfittato? Paola Egonu e il suo Vero Volley Milano, che grazie al 3-0 su Busto Arsizio hanno arpionato il primato solitario in classifica, a +3 sul team di Daniele Santarelli.

Milano mette la quinta e sogna, altro successo pieno

Un primato “col trucchetto”, visto che Conegliano ha giocato una partita in meno, ma che certifica la solidità e le ambizioni di Milano. Netto il 3-0 su Busto Arsizio, condito da 25 punti di Egonu e commentato con entusiasmo da Rebecca Piva: “Siamo molto contente di questo inizio di campionato. Stiamo lavorando tanto e sodo, e penso che i risultati si vedano in campo“. Tre punti anche per Chieri contro Talmassons: “Sono contentissima perché abbiamo fatto quel che dovevamo fare e siamo riuscite a prendere il punteggio pieno“, le parole di Stella Nervini. Di domenica, poi, i primi successi di Macerata (1-3 a Brescia) e Cuneo (3-1 su Firenze).

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Antropova s’arrende a Orro, Mazzanti non si ferma più

Anche in Turchia, intanto, si è giocata la quinta giornata. Una stratosferica Antropova (24 punti) non è bastata all’Eczacibasi per strappare punti in casa del Fenerbahce di Orro, che ha vinto 3-1. Per la palleggiatrice della Nazionale 4 punti e tanti palloni smistati ad Ana Cristina (22) e Vargas (21). Ritorno in campo per Sylla dopo i problemi al ginocchio, ma per Myriam (6 punti) e il Galatasaray poco da fare contro lo scatenato Vakif di Guidetti, primo da solo a quota 14. A tre lunghezze, insieme al Fenerbahce che ha giocato una partita in meno, c’è il sorprendente Turk Hava Yollari dell’ex CT Mazzanti, corsaro 1-3 sul campo dell’Aras Kargo. Pochi minuti in campo per Degradi, impiegata solo nel terzo set.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della quinta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Intanto sabato scorso a Bari è stata assegnata la Supercoppa italiana, il primo trofeo stagionale: Conegliano ha avuto la meglio su Scandicci in quattro set, Santarelli continua ad aggiungere trofei alla sua straordinaria collezione.

Volley, quinta giornata

Milano-UYBA 3-0

Talmassons-Chieri 0-3

Brescia-Macerata 1-3

Cuneo-Firenze 3-1

San Giovanni-Bergamo (27 ottobre ore 20)

Conegliano-Vallefoglia (28 ottobre ore 20)

Scandicci-Novara (28 ottobre ore 20.30)

Classifica Serie A1 volley femminile

Milano 15 punti

Conegliano* 12 punti

Vallefoglia*, Chieri 11 punti

Bergamo*, Scandicci* 8 punti

Novara*, Talmassons 6 punti

Firenze, UYBA 4 punti

San Giovanni*, Macerata, Cuneo 3 punti

Brescia 2 punti

*1 partita in meno

Serie A1, sesta giornata (31 ottobre-1 novembre)