Ehizibue passa le visite ma cambia idea. Ciao Genoa

L’esperienza italiana di Kingsley Ehizibue è finita prima di cominciare. In casa Genoa infatti non hanno neppure fatto in tempo ad esultare per un buon acquisto in prospettiva, strappato all’interesse di diverse altre squadre italiane, Spal in testa, ed ecco che l’operazione è clamorosamente saltata.

Giovedì mattina il giocatore era atteso in Italia per le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto, ma all’improvviso ecco l’inversione a U. Ehizibue era partito effettivamente alla volta di Genova, salvo poi ripensarci durante il viaggio e decidere di tornare in Olanda, da dove rimbalza la voce di un ripensamento del giocatore, deciso a restare al PEC Zwolle.

Tutto saltato, quindi, e Genoa che deve mettersi sulle tracce di un nuovo esterno difensivo…



SPORTAL.IT | 24-01-2019 15:40