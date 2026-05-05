Eileen Gu regina del red carpet al Met Gala 2026 con un abito scultura surreale da 15.000 bolle vetro

Vestita sul red carpet con uno splendido abito corto decorato con bolle di svariate dimensioni, in vetro, uscito dal bozzetto e dalla maison di Iris van Herpen , stilista olandese nota per i suoi look “tech-couture” unici, la scelta della campionessa di freestyle è un inno al divertimento, alla leggerezza estrema fusione di alta moda e tecnologia.

Eileen Gu sa interpretare il suo tempo senza timore alcuno, in virtù dei risultati ovvero delle medaglie olimpiche vinte a Milano Cortina, del suo ruolo di ambassador e testimonial come e più della doppia cittadinanza poi divenuta una scelta netta. Con simili premesse, la sua apparizione al Met Gala 2026 non poteva che essere un evento dell’edizione 2026, con tema “Costume Art”. Una autentica opera che ha miscelato estro e moda, con un abito divenuto iconico per via dell’impegno artigianale che è stato profuso per questa scultura in vetro.

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Abito sognante di Eileen Gu

Abito d’alta moda tra scultura e tech

La meraviglia scultorea della creazione indossata da Eileen Gu ha destato sensazione per l’eterea apparizione della sciatrice che ha illustrato nel dettaglio l’opera. “Ho addosso 15.000 bolle di vetro”, ha dichiarato Gu a ESPNW a proposito del suo straordinario abito. “Ci sono volute 2.550 ore per realizzarlo. Sotto l’abito c’è una tecnologia che permette alla realtà di fondersi con l’arte”.

“È un gioco di surrealismo, un gioco di movimento, un gioco di natura, di divertimento, di fantasia”, ha detto la sciatrice freestyle olimpica più decorata a proposito del suo look mozzafiato.

Nonostante abbia poco più di vent’anni, Gu è la sciatrice freestyle più decorata di tutti i tempi, avendo conquistato sei medaglie in sei discipline alle Olimpiadi invernali del 2022 e del 2026.

Fuori dalle piste, tuttavia, Gu è stata ripetutamente criticata per aver rappresentato la Cina, paese d’origine di sua madre, alle Olimpiadi, nonostante sia cresciuta nella California settentrionale e si sia laureata in relazioni internazionali all’Università di Stanford. Una scelta che le ha attirato critiche feroci, soprattutto da una parte dei media statunitensi. Vittima di un clima ostile, all’inizio di quest’anno, ha dichiarato di essere stata “aggredita fisicamente”, derubata e di aver ricevuto minacce di morte.

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La carriera parallela da modella e testimonial

La poliedrica modella è sotto contratto con IMG ed è apparsa nel numero 2025 di Sports Illustrated Swimsuit, ha stretto accordi con Louis Vuitton, Victoria’s Secret e Fendi, e ha posato per copertine delle edizioni cinesi di Cosmopolitan e Vogue.

Passiamo al suo impero, globalizzato e molto americano come impronta, cresciuto di pari passa alla sua fama e ai risultati raggiunti: Eileen Gu è testimonial per Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Tiffany, Gucci, per gli orologi IWC e per Porsche. Time l’ha inserita fra le figure femminili più influenti e Vogue l’ha portata più volte in copertina.

Personaggio di punta Red Bull, spesso presente alle passerelle dell’alta moda, rappresenta una vasta gamma di brand, molti dei quali cinesi, che la rendono — secondo Forbes — la quarta atleta più pagata al mondo, dietro alle tenniste Swiatek, Sabalenka e Gauff. Su Instagram, più di due milioni sono i suoi followers.

Iperbole Met Gala 2026

Sul red carpet del Met Gala 2026, sta dimostrando di saper emergere combinando azzardo e spregiudicatezza senza rinnegare nulla di ciò che l’ha resa assoluta protagonista per il suo pubblico. Più di Kim Kardashian, Serena Williams, Nicole Kidman e Bad Bunny su quel tappeto rosso.