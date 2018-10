El Shaa sulla Roma: 'E' un punto di ripartenza'

Stephan El Shaarawy sta diventando un punto fermo nella Roma di Di Francesco.

L’ex Milan è stato intervistato dai compagni di squadra, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini per il canale youtube della Roma.

Il Faraone ha dichiarato: “Credo che il mio gol più bello della passata stagione sia quello contro il Chelsea. Sono arrivato alla Roma per ripartire e credo di avere dato il meglio nei primi sei mesi, spero di restare qui a lungo. In Champions ho giocato in stadi fantastici. Il più bello? Per emozione dico l’Emirates, perchè lì ho esordito con il Milan e ho sentito per la prima volta quella musichetta”.

