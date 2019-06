El Shaarawy, arriva il rilancio dalla Cina

Le sirene cinesi non hanno ancora smesso di cantare per Stephan El Shaarawy, che pure nei giorni scorsi ha chiaramente affermato di non essere interessato a lasciare l'Europa in questa fase della sua carriera (ha ancora 27 anni).

Eppure lo Shanghai Shenhua non ha ancora rinunciato all'idea di ingaggiare il Faraone, ripartendo dall'offerta di uno stipendio davvero vertiginoso e di un assegno da 15 milioni per la Roma, a cui aggiungerne 5 di bonus.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 09:57