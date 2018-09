El Shaarawy chiama a raccolta la Roma

La Roma sta vivendo un momento molto delicato, con il gioco che langue e i risultati che non arrivano.

Necessaria una scossa, come ha confermato anche Stephan El Shaarawy, intercettato dai microfoni di 'Dazn'. "Questo inizio di stagione è stato inaspettato per noi – ha dichiarato l'attaccante giallorosso -. Dopo i risultati ottenuti l'anno scorso nessuno di noi immaginava che partissimo in questo modo. Dobbiamo trovarci tra di noi, analizzare le partite e confrontarci da uomini. Serve un'assunzione di responsabilità da parte di tutti".

"Il calcio ti concede sempre la possibilità di rimediare, questa settimana c'è il derby e abbiamo il dovere di invertire marcia", ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 21:55