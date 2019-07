El Shaarawy-Cina, ci siamo

Stephan El Shaarawy sta per salutare la Roma e l'Italia. I giallorossi hanno riallacciato i contatti con lo Shanghai Shenhua, pronto a presentare un'offerta da 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus: l'affare si sta per chiudere.

Il Faraone percepirà in Cina una contratto da 40 milioni netti al giocatore in 3 anni, una cifra che lo piazzerebbe tra i calciatori italiani più pagati in assoluto.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 21:43