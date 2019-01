El Shaarawy crede in se stesso e nella Roma

Stephan El Shaarawy si gode il ritorno al gol e ora punta a un rilancio personale, oltre che sulle ritrovate ambizioni da Champions della sua Roma.

"Abbiamo dato un segnale importante al campionato – ha affermato il Faraone in un'intervista concessa all'AS Roma Match Program -. Abbiamo accorciato il distacco, siamo a un punto dalla Champions e la mia rete al Torino è stata decisiva, sia per la squadra che per me. A livello personale era molto importante ritrovare il campo dopo due mesi di inattività, segnare poi dà una grandissima fiducia".

"Entrare dopo pochi minuti e a freddo non è stato facile – ha ammesso l'attaccante ex Milan -. Ho deciso di cominciare piano e mi sono sciolto con il tempo, le gambe hanno risposto bene. Sono davvero contento".

E ora ci sarà la sfida di Bergamo contro un'Atalanta lanciatissima e che a sua volta punta l'Europa. "Sul loro campo abbiamo sempre fatto fatica, sarà una gara molto complicata. Loro fisicamente sono molto forti e stanno andando alla grande soprattutto davanti. Ma andremo lì per giocare la nostra partita sapendo che abbiamo un'occasione per accorciare il divario con chi ci precede", ha concluso El Shaarawy.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 23:30