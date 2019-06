El Shaarawy dice no alla Cina

Niente Cina per Stephan El Shaarawy. Il Faraone sembrava uno dei giocatori in uscita in casa Roma, con un trasferimento allo Shanghai Shenhua molto danaroso tanto per lui quanto per la società (si parlava di 18 milioni nelle casse capitoline e un ingaggio da 13 milioni all'anno per il giocatore). Ma la trattativa è definitivamente sfumata, su espressa volontà del diretto interessato.

"Non me la sento di lasciare l'Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica", è stata la motivazione di El Shaarawy, come riportata da 'Repubblica'.

Per lui riprende ora piede la possibilità di restare nella Roma, dove ha un contratto da 2,5 milioni l'anno fino al 2020.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 23:05