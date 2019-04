El Shaarawy non dimentica Di Francesco

L'attaccante della Roma El Shaarawy in un'intervista pubblicata sul sito della società giallorossa parla dell'attuale momento della squadra capitolina: "Abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma la classifica ci lascia ancora possibilità. Siamo a un punto dalla Champions. Mancano sette partite e ci sono tutti i presupposti per centrare l’obiettivo".

L'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Ranieri: "Ranieri ha cercato di dare un’impronta positiva basata sul gruppo e sull’aiuto reciproco. Ci chiede di lottare su tutte le palle e lo stiamo seguendo. È un tecnico di grande esperienza, che comunica tanto. Di Francesco? Un allenatore purtroppo è sempre il primo a pagare. Si è messo a disposizione, ha dato tutto quello che aveva per la Roma e per noi, ha cercato di trasmettere la sua idea di calcio. Quello che abbiamo fatto insieme l’anno scorso non si dimentica, anche lui è entrato nella storia andando in semifinale di Champions. Lascia un bel ricordo".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 21:28