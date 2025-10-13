El Shaarawy ha fatto la proposta a Ludovica Pagani, l'influencer atipica mostra un anello magnifico sui social

Matrimonio annunciato anche via social peer il calciatore e la dj e influencer che fanno coppia da tempo: un amore fermato anche dalla proposta e da un anello da capogiro

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Ne abbiamo l’assoluta certezza, Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo donando alla sua promessa sposa (la quale ha risposto sì) un anello notevole che la stessa dj influencer ha esibito sui suoi canali ufficiali senza concedere alcuna interpretazione. La proposta è stata fatta, Ludovica ha risposto sì.

La conferma della proposta sui social

Per la precisione, stando alla didascalia che accompagna l’immagine scelta per confermare il prossimo evento Ludovica Pagani ha scritto: “Si all’amore della mia vita”, a corredo degli scatti della romantica proposta di matrimonio che il giocatore della Roma ex Milan e Genoa le ha rivolto con le migliori intenzioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

El Shaarawy ha creato un’atmosfera suggestiva per la proposta, che ha indotto la sua compagna ormai da diversi anni ad accogliere con una risposta positiva immediata l’ideale di costruire una famiglia assieme: il calciatore si è inginocchiato e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ricevendo un ‘sì’ commosso da parte della dj. Tantissimi i commenti di auguri da parte di tifosi e sostenitori, che hanno seguito la coppia dagli albori della loro relazione nata proprio nella Capitale.

Chi è Ludovica Pagani, fidanzata di El Shaarawy

Un rapporto che dura da anni, ma mai ostentato quello tra i due. La volontà, nonostante si tratti per entrambi di personaggi pubblici, di non ostentare non è l’unico tratto lontano dallo stereotipico che di solito si associa a chi intraprende questo percorso sui social legato all’adv, al marketing commerciale nelle sue svariate declinazioni coome nel caso di Ludovica Pagani, che affianca all’attività di dj quella di influencer.

Classe 1995, è nata a Bergamo ma è vissuta a Cologno al serio dove risiede ancora la sua famiglia e che costituisce, nonostante gli studi e gli impegni professionali la portino a Milano, il suo punto fermo: qui è cresciuta e qui ha frequentato le scuole.

Gli studi e la televisione

Si è diplomata nel locale Liceo Linguistico, Ludovica per poi intraprendere un percorso universitario che l’ha condotta a laurearsi in Economia e Management, per poi specializzarsi ed acquisire maggiore profondità nel proprio ambito professionale frequentando un Master in giornalismo.

Una formazione continua che l’ha condotta a seguire e migliorare l’ambito scelto: Ludovica ha preso parte a programmi televisivi quali come Quelli che il calcio, dopo Sportitalia e le tv locali come TeleLombardia, mentre oggi è una presenza fissa in radio con Versus su RDS. Inoltre ha un podcast CasaPagani2.0, in qualità di speaker e giornalista, ed è seguita dall’agenzia Power-TalentAgency.

La radio e il libro

Proprio nell’ambito della crescita del suo ruolo e della sua progressiva notorietà, ha deciso di firmare un libro Semplicemente Ludovica che ripercorre le tappe che l’hanno condotta a diventare una protagonista del web estremamente giovane, tant’è che l’anno di pubblicazione del volume in questione è addirittura 2019.

Entrata nell’agenzia di talenti del gruppo Mondadori, risulta ancora oggi una delle influencer di punta pur essendo più attenta alla professione di dj e alla radio, cura in modo professionale i suoi account social che vantano un numero immane di utenti. Ormai il suo pubblico, su Instagram, si aggira attorno ai 4 milioni di followers contro i 6 del suo fidanzato e futuro marito.

La carriera da influencer atipica

Nel corso di questi ultimi anni si è concentrata su un target giovane e, complice la sua passione per musica e radio, si è trasformata in una delle dj più celebri anche fuori dai social. Si legge nella sua bio:

“Influencer da più di 4,5 milioni di follower e punto di riferimento dei giovani 25enni italiani. Ludovica parla loro di sport, fitness, vita sana e svago, attraverso la musica. È una rinomata DJ italiana, con date sold out in Italia e all’estero. Prima DJ donna a suonare in Egitto, con i suoi tour porta la sua musica a livello internazionale. Dinamica, sportiva, ironica e irriverente. Sui social Ludovica racconta tutte le sue passioni, raggiungendo altissimi livelli di engagement rate. Grazie al suo tone of voice diretto e fresco, è stata protagonista di diverse conduzioni radio e di Casa Pagani, suo format di interviste da più di 300mila visualizzazioni”.

In passato, Ludovica Pagani ha manifestato a più riprese, non a ultimo una recente intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale aveva palesato il suo desiderio giovanile di diventare criminologa e di stimare molto Roberta Bruzzone anche per la sua attività divulgativa.